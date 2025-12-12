Actualité
archives départementales du rhône
Les archives du Rhône et de la Métropole de Lyon. (©archives.rhone.fr)

À Lyon, les archives métropolitaines accueillent le fonds Mérieux

  • par La rédaction

    • Les Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon ont signé mercredi une convention pour le dépôt des archives de l'Institut Mérieux et de la Fondation Mérieux.

    Les Archives départementales et métropolitaines ont officialisé mercredi le dépôt des archives de l'Institut Mérieux et de la Fondation Mérieux. Ce travail commun a débuté à l'occasion de prêts pour l'exposition "Accueillir, soigner, guérir. Huit siècles d'histoire hospitalière dans le Rhône et à Lyon" inaugurée en 2023 indiquent les parties prenantes.

    Un fonds de 60 mètres linéaires

    Le fonds de 60 mètres linéaires vient compléter les collections des Archives qui conservent déjà 25 fonds d'établissements hospitaliers. Il s'agit de la première entrée de sources en histoire de la recherche biomédicale sur le territoire métropolitain et départemental.

    Ce fonds est "particulièrement important" par son étendue chronologique (XIXe-XXe siècles), la variété de ses supports (papier, photographies, audiovisuel), son caractère international et la diversité des thématiques couvertes indique la Métropole de Lyon. Il témoigne également de l'engagement social et philanthropique de la famille Mérieux.

    La Fondation Mérieux, créée en 1967 par Charles Mérieux, mène plus de 100 projets par an dans 25 pays sur la lutte contre les maladies infectieuses. Cette remise permettra "le renouvellement de la recherche universitaire en histoire de la recherche médicale" et exprime "la confiance entre les acteurs de la recherche en santé publique et la société".

