À table
Concours de fondue
Mondiale de la fondue, nouveauté de cette année © Toquicimes

Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes"

  • par Loane Carpano

    • Pour sa 8e édition, l'événement dédié à la cuisine de montagne "Toquicimes", a réuni 25 000 visiteurs dans le village de Megève en Haute-Savoie.

    25 000 gourmands se sont rendus à l'événement culinaire Toquicimes, tenu dans le village de Megève (Haute-Savoie) du 17 au 19 octobre dernier. Un chiffre en baisse comparé à l'an passé, où la station accueillait quelque 30 000 épicuriens. Les cours de la nouveauté "Toquicimes School" ont néanmoins rencontré un franc succès affichant 100 % complet.

    Pour sa 8e édition, l'événement dédié à la cuisine de montagne avait réuni 100 chefs en trois jours de festival, rythmés par sept concours professionnels et amateurs, des dégustations, des démonstrations et de nombreuses animations. L'événement est reconduit pour une 9e édition, déjà planifiée du 16 au 18 octobre prochain.

    Lire aussi :

    à lire également
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 18:13
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 17:48
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 17:40
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 17:07
    Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui 16:30
    d'heure en heure
    Météo : une hausse des températures attendue cette semaine à Lyon 16:10
    La Métropole de Lyon lance les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas 15:44
    bruno bernard
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville à Lyon : Bruno Bernard répond à Jean-Michel Aulas 15:32
    Psychologue écrit sur un papier
    Auvergne-Rhône-Alpes : une journée dédiée à la reconversion professionnelle organisée dans toute la région 15:10
    La modélisation physique au laboratoire Artelia
    ArteLab : le plus grand labo hydraulique d’Europe rénové 14:28
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : une femme tuée à l'arme blanche à Saint-Priest 13:49
    Fiducial
    Lyon : la Ville et les propriétaires de ce bâtiment bientôt devant la justice 13:03
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une convention pour lutter contre le travail illégal dans la coiffure 12:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut