25 000 gourmands se sont rendus à l'événement culinaire Toquicimes, tenu dans le village de Megève (Haute-Savoie) du 17 au 19 octobre dernier. Un chiffre en baisse comparé à l'an passé, où la station accueillait quelque 30 000 épicuriens. Les cours de la nouveauté "Toquicimes School" ont néanmoins rencontré un franc succès affichant 100 % complet.

Pour sa 8e édition, l'événement dédié à la cuisine de montagne avait réuni 100 chefs en trois jours de festival, rythmés par sept concours professionnels et amateurs, des dégustations, des démonstrations et de nombreuses animations. L'événement est reconduit pour une 9e édition, déjà planifiée du 16 au 18 octobre prochain.

