Pont de Condrieu, Montrottier, Thurins : des travaux annoncés dans le Rhône la semaine prochaine

  • par Romain Balme

    • La semaine du 15 au 21 décembre sera marquée par plusieurs perturbations routières dans le Rhône. Entre l’interruption des travaux au pont de Condrieu, une coupe d’arbres à Thurins et un levage de piscine à Montrottier, plusieurs routes seront temporairement fermées à la circulation.

    La semaine du 15 au 21 décembre sera placée sous le signe des travaux annonce le département du Rhône. Pour commencer, un point sur le Pont de Condrieu. Le chantier est toujours interrompu suite "aux fortes pluies" explique le communiqué. Les travaux sur le pont de Condrieu avaient pourtant repris en début de semaine.

    Ensuite, des coupes d'arbres dangereux sont en train d'être effectuées sur la RD628, dans la commune de Thurins. La route sera par conséquent barrée, du 11 au 19 décembre. Le montant de ces opérations n'a pas été communiqué.

    Enfin, des travaux de levage d'une piscine vont être réalisés le 17 décembre à Montrottier. Une opération qui aura un impact sur la circulation puisque la RD24E1 sera totalement coupée de 9 h à 14 h.

    Plus 1400 offres partenaires : la Région Auvergne Rhône-Alpes lance le Pass Seniors ce jeudi 

