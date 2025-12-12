La maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, officialise sa candidature pour les municipales de 2026. L'élue a rappelé son opposition à une alliance avec LFI.

Après Cédric Van Styvendael à Villeurbanne, c'est au tour d'Hélène Geoffroy d'entrer dans l'arène. L'élue PS de la commune de Vaux-en -Velin, en poste depuis 2014 a officialisée sa candidature chez nos confrères de BFM Lyon. Réélue en 2020, avec plus de 40% des suffrages, l'ancienne secrétaire d'Etat sous François Hollande devra faire face à la concurrence de la France Insoumise, qui devrait présenter un candidat dans les prochains mois.

Ferme sur ses positions, Hélène Geoffroy a tenu à rejeter toute alliance possible avec les insoumis. "La stratégie de bruit et de fureur que porte Jean-Luc Mélenchon, (…) montre que nous n’avons pas la même façon d’appréhender la relation au pouvoir et au changement de vie des Français" martèle l'élue socialiste. En tout cas, l'actuelle mairie peut compter sur un soutien de poids, celui de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.