Actualité
Hélène Geoffroy
La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy @Thierry Chassepoux

Municipales 2026 : Hélène Geoffroy officialise sa candidature à Vaux-en-Velin et écarte l'idée d'une alliance avec LFI

  • par Romain Balme

    • La maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, officialise sa candidature pour les municipales de 2026. L'élue a rappelé son opposition à une alliance avec LFI.

    Après Cédric Van Styvendael à Villeurbanne, c'est au tour d'Hélène Geoffroy d'entrer dans l'arène. L'élue PS de la commune de Vaux-en -Velin, en poste depuis 2014 a officialisée sa candidature chez nos confrères de BFM Lyon. Réélue en 2020, avec plus de 40% des suffrages, l'ancienne secrétaire d'Etat sous François Hollande devra faire face à la concurrence de la France Insoumise, qui devrait présenter un candidat dans les prochains mois.

    Ferme sur ses positions, Hélène Geoffroy a tenu à rejeter toute alliance possible avec les insoumis. "La stratégie de bruit et de fureur que porte Jean-Luc Mélenchon, (…) montre que nous n’avons pas la même façon d’appréhender la relation au pouvoir et au changement de vie des Français" martèle l'élue socialiste. En tout cas, l'actuelle mairie peut compter sur un soutien de poids, celui de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

    à lire également
    archives départementales du rhône
    À Lyon, les archives métropolitaines accueillent le fonds Mérieux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hélène Geoffroy
    Municipales 2026 : Hélène Geoffroy officialise sa candidature à Vaux-en-Velin et écarte l'idée d'une alliance avec LFI 10:43
    archives départementales du rhône
    À Lyon, les archives métropolitaines accueillent le fonds Mérieux 10:22
    PAF Police aux frontières
    Sainte-Foy-lès-Lyon : un appel à témoins lancé après une collision mortelle 10:05
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    A Lyon, un ex-opérateur du Samu condamné à 18 ans de prison pour des viols sur mineurs 09:35
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade légèrement ce vendredi 09:15
    d'heure en heure
    "Il faut qu'il devienne maire de Lyon" : Benzema au soutien d'Aulas pour mars prochain 08:59
    la saône en crue à lyon
    La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues 08:44
    L'OL peut souffler : la DNCG lève ses restrictions de recrutement 08:35
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa propre succession 08:17
    Un piéton mortellement fauché sur l'A89 au niveau de Dardilly 07:55
    Les concerts antifa auront bien lieu à Villeurbanne : la justice annule l'interdiction préfectorale 07:36
    L'OL assure l'essentiel et se rapproche des huitièmes de finale 07:24
    Lyon soleil
    Du brouillard avant le soleil ce vendredi à Lyon, 14 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut