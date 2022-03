Présidentielle : Yannick Jadot souhaite stopper le chantier du Lyon-Turin

Le candidat écologiste à l'élection présidentielle a inscrit dans son programme l'arrêt du projet de liaison ferroviaire entre Lyon et la ville italienne Turin.

Yannick Jadot contre le projet Lyon-Turin. Alors que près de 30 km de galerie du tunnel transfrontalier ont déjà été creusés, le candidat EELV Yannick Jadot a inscrit dans son programme de candidat son souhait d'arrêter ce projet de liaison ferroviaire. Une interruption qui entrerait en vigueur à côté d'autres fermetures si l'écologiste était élu président de la République en avril prochain. En effet, dans le but de réorganiser les fonds dédiés au ferroviaire, il ambitionne aussi de bloquer des grands projets comme la LGV Rhin-Rhône, les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax-frontière espagnole.

Où en est le chantier ?

Problème, le projet Lyon-Turin est déjà bien avancé : “Nous avons déjà accompli 20 % du projet : 30 km de galeries ont été creusés sur les 162 km d’ouvrages souterrains, et 11 km du tunnel transfrontalier sont déjà percés sur les 57 km qui le composent”, explique Stéphane Guggino, délégué général du Comité pour la Transalpine Lyon-Turin. Les travaux devraient se terminer en 2030 bien que des nouveaux retards pourraient être annoncés si les discussions sur les voies d'accès perdurent.

Des élus écologistes lyonnais opposés au projet...

A Lyon aussi, le maire Grégory Doucet avait déjà tranché en 2019 en annonçant son opposition au projet. L’édile proposait alors de valoriser l’ancienne ligne datant du XIXe siècle. L'année dernière, Fabienne Grébert, alors candidate EÉLV à la Région, s’était aussi opposée fermement à l’ouverture de la nouvelle ligne. Pour rappel, ni la mairie ni la Région n’ont de compétences sur la construction de la future ligne. Seule la Région pourrait avoir son mot à dire mais uniquement sur le tracé des futures voies d’accès (190 km) entre Lyon et le tunnel transfrontalier. Mais il est impossible pour elle d’annuler le programme de construction, garanti par plusieurs traités internationaux. Une position à rebours des militants puisque 84 % des sympathisants EÉLV de la région Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent le projet, selon un sondage BVA de mars dernier. La proportion monte à 85 % dans la région lyonnaise et 95 % pour l’ensemble des Français.

... et des dissensions internes

Pour comprendre les dissensions au sein du parti écologiste, il faut se souvenir qu’un rapport de la commission transport d’EÉLV – soutenant le Lyon-Turin – a été rendu public en mai 2021. Lequel mentionnait : “Il est urgent que les décisions politiques nécessaires à la réussite de ces projets soient réellement prises (...).” Contactée par Lyon Capitale, Eva Sas, la porte-parole d’EÉLV, parle “d’un document de travail qui n’aurait pas dû être publié”. En attendant, 1,5 milliard d’euros ont déjà été dépensés dans les études et le début des travaux. Conséquence, la position politique des verts semble de plus en plus éloignée des réalités du chantier.

Le budget prévisionnel

Pour rappel, la tunnel de base sur la frontière à un coût total évalué à 8,6 milliards d’euros en 2012. La moitié est financée par l'Union Européenne, l'autre moitié par la France et l'Italie. Ce projet s'inscrit dans un programme plus large : la construction d'une nouvelle ligne de fret entre Lyon et Turin sur 270 km. L'objectif ? Paris-Milan en 4 heures, Lyon-Turin en 2 heures, 40 millions de tonnes de marchandises et 5 millions de voyageurs annuels. De quoi augmenter les possibilités d’échanges entre l’Italie et la France et réduire l’empreinte carbone du trafic de poids lourds dans les Alpes.

Les travaux se divisent en trois parties : le tunnel transfrontalier, les voies d'accès françaises et les voies d'accès italiennes. 3 milliards d'euros de marchés ont été déjà attribués en juillet dernier.

