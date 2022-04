Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Yannick Jadot (EELV)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce jeudi, découvrez Yannick Jadot (EELV)

CV

54 ans

Mandat actuel : eurodéputé depuis 2009

Anciens mandats : aucun

Première candidature

Sa campagne

Les écologistes voulaient prendre le leadership sur la gauche à l’occasion de l’élection présidentielle forts de leurs victoires aux municipales de juin 2020 dans de nombreuses grandes villes de France comme Lyon et confortés par de bonnes élections régionales. Mais comme souvent, sur la scène nationale, les écologistes peinent à se faire entendre. Dans une campagne plus marquée par la fin du mois que la fin du monde, Yannick Jadot plafonne autour de 5%. A Lyon, les résultats des écologistes seront scrutés avec attention et montreront d’une certaine manière le niveau d’adhésion des Lyonnais aux politiques menées par Grégory Doucet et Bruno Bernard.

Ses grandes mesures

- TVA à 0 % sur les produits alimentaires bios et à 20 % pour les produits trop gras ou sucrés

- Abaissement du droit de vote à 16 ans

- Création d’un revenu de base à 740 euros net par mois

- Construction de 700 000 logements sociaux durant le quinquennat et relèvement de la loi SRU à 30 %

- Recrutement de 200 000 agents des services publics, dont 100 000 infirmiers

- Fin de commercialisation de la voiture diesel, essence ou hybride en 2030

- Sortie du nucléaire en 2035

- Instaurer un Smic à 1 500 euros, renégociation des salaires par branche dans le privé et revalorisation du point d’indice dans la fonction publique

- Réduction du temps de travail par la semaine de quatre jours ou les 32 heures

- Légalisation du cannabis

