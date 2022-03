Lyon : l'enseigne Hubside dans le collimateur de la répression des fraudes

Depuis plusieurs mois, l’enseigne multimédia Hubside est accusée de tromper les consommateurs. Difficulté de résiliation des contrats d’assurance et clients abusés, la société sœur de l’enseigne – la Sfam – est déjà connue de la justice. Selon nos informations, une enquête de l’administration française est en cours.





Le 23 novembre dernier, une nouvelle boutique de reconditionnement multimédia a fait son apparition en plein centre de Lyon, place de la République. À travers les baies vitrées bleues et blanches, les passants aperçoivent le style ultramoderne de la boutique. L’enseigne, qui existe depuis trois ans en France, indique sur son site internet “proposer une sélection de smartphones, d’ordinateurs et d’objets connectés reconditionnés”. Un marché en pleine expansion sur Internet, qui ne demandait qu’à être développé en boutique.



C’est le pari que s’est lancé la franchise Hubside.Store, il y a un peu plus d’un an, en pleine crise sanitaire : développer un large réseau de boutiques de reconditionnement multimédia en France et en Europe. Aujourd’hui, la franchise compte 120 boutiques sur le Vieux Continent, et ambitionne d’en ouvrir 380 de plus d’ici trois ans.





Une tromperie présumée, très bien rodée

Sur le papier, Hubside.Store a donc tout d’une success story comme les entreprises Fnac ou Darty. Smartphones derniers cris, trottinettes électriques et ordinateurs portables dernière génération, les vitrines de la boutique République à Lyon attirent.Seul hic : depuis plusieurs mois, l’enseigne Hubside est accusée d’arnaquer ses clients “à la pelle”. Corentin, étudiant de 18 ans, a failli en faire les frais le mois dernier. Contacté, son père, Marc, expliquait à Lyon Capitale que “des filles alpaguent des jeunes sur la voie publique et font miroiter une batterie portable à aller chercher à l’intérieur”. Attirés par ce “cadeau”, les passants pénètrent alors dans le magasin.