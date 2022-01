Présidentielle : Hidalgo en campagne à Villeurbanne et Vaulx vendredi et samedi, Taubira à Lyon samedi

La socialiste Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, se rend vendredi et samedi dans les deux villes de la Métropole de Lyon dirigées par des maires socialistes : Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Christiane Taubira, elle, pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle samedi à Lyon.

Et si l'union de la gauche s'effectuait à Lyon ? On en est très loin... Anne Hidalgo et Christiane Taubira seront en tout cas toutes les deux dans la Métropole de Lyon ce samedi.

Pour Anne Hidalgo, la visite de campagne dans la Métropole de Lyon débute dès vendredi. Le 14 janvier, la maire de Paris va notamment visiter le Minimix de l'école Jules-Ferry, dans le quartier de la Perralière à Villeurbanne. Hidalgo doit aussi se déplacer sur le campus de l'université Lyon 1, à la Doua, et échanger avec des psychologues du service de santé universitaire. Une rencontre est aussi prévue avec les militants de la fédération PS du Rhône, à Villeurbanne, vendredi soir.

Direction Vaulx-en-Velin samedi pour Anne Hidalgo avec notamment une déambulation sur le marché du Mas-du-Taureau avec la maire Hélène Geoffroy et une rencontre avec des parents d'élèves, animateurs périscolaires et associatifs. La candidate a aussi prévu d'assister au match de foot de Nationale 2 (4e division) entre La Duchère, le club du quartier où elle a grandi, dans le 9e arrondissement de Lyon, et la réserve de l'OL samedi soir.

La maire socialiste de Paris a passé une partie de son enfance à Lyon, dans le 9e arrondissement. Elle a notamment été scolarisée à l'école de la rue Tissot, dans le 9e arrondissement. Actuellement l'école Audrey Hepburn.

(L'impossible) union de la gauche ?

Christiane Taubira, quant à elle, va arpenter la colline de la Croix-Rousse samedi. L'ancienne garde des Sceaux a prévu de faire une "déclaration" samedi vers 11h en haut de la montée de la Grande-Côte, sur l'esplanade de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement. Elle pourrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, en passant par la Primaire populaire. Auprès de BFMTV, ses proches ont expliqué "qu’elle présentera son projet, exprimera sa vision". Pour cette "déclaration" prévue peu après 11 heures, "elle a choisi Lyon et le quartier de la Croix-Rousse pour rendre hommage aux canuts, un clin d'œil à la France qui travaille", ajoute son clan. La Croix-Rousse, la "colline qui travaille".

Le vote de la primaire populaire, un mouvement citoyen qui défend une candidature unique pour rassembler les valeurs de la gauche, est prévu du 27 au 30 janvier. Mais pour l'instant, ni l'écologiste Yannick Jadot, ni l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, ni le communiste Fabien Roussel ne veulent y participer. Et Anne Hidalgo, après avoir annoncé qu'elle n'y participerait pas, puis en décembre que finalement oui, et que désormais finalement non tant que Jadot n'y va pas lui aussi. Bref, c'est Dallas ou les Feux de l'Amour à gauche, une gauche complètement divisée et en grande difficulté dans tous les sondages en vue de la présidentielle.

