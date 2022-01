Christiane Taubira poursuit sa campagne en Isère, près de Grenoble

Mardi 25 janvier, Christiane Taubira, candidate à l'élection présidentielle sera présente à Pont-de-Chaix.

C'est à Lyon que Christiane Taubira avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, le samedi 15 janvier. Depuis, la candidate a lancé sa campagne, et multiplie les déplacements en France. Elle sera présente en Isère mardi 25 janvier, dans la commune de Pont-de-Chaix.

Elle sera accueillie par un représentant de la gauche locale, Christophe Ferrari, président de Grenoble Métropole et de maire de Pont-de-Chaix. Selon lui, le déplacement de la candidate a pour but de "parler de l'urgence de bâtir des politiques du logement ambitieuses, du soutien aux quartiers politiques de la ville, du nécessaire rassemblement de la gauche et de la primaire populaire".

Très heureux de recevoir @ChTaubira mardi à Pont-de-Claix en Isère. L'occasion de parler de l'urgence de bâtir des politiques du logement ambitieuses, du soutien aux quartiers politiques de la ville, du nécessaire rassemblement de la gauche et de la @PrimairePop pic.twitter.com/0GwCde2AlB — Christophe FERRARI (@cferrari_38) January 22, 2022



Lire aussi : À Lyon, Christiane Taubira annonce sa candidature à l'élection présidentielle