Worldskills : le Premier ministre Jean Castex en visite à Eurexpo à Chassieu vendredi 14 janvier

Le Premier ministre Jean Castex sera en déplacement à Chassieu le 14 janvier, selon une information du journal Le Progrès, pour assister aux finales nationales des Worldskills, la compétition des métiers qui se déroule à Eurexpo.

Les Worldskills, la compétition des métiers qui se déroule à Eurexpo à Chassieu dans la Métropole de Lyon, devrait recevoir un invité de marque vendredi 14 janvier dans l'après-midi. Selon le journal le Progrès, le Premier ministre Jean Castex sera présent sur place pour assister aux finales nationales. Un déplacement compatible avec l'agenda officiel de Jean Castex, qui indique un déplacement en région vendredi après-midi.

Les Worldskills sont le plus grand concours de métiers au monde. Durant trois jours, de jeudi à samedi, environ 600 compétiteurs venus de toute la France s’affrontent dans plus de 64 métiers différents (maçonnerie, métiers de bouche, cycle et motocycle, aéronautique etc. ) avec un objectif majeur : décrocher sa place en équipe de France.