Comme en 2017, l’abstention occupe une place importante dans le scrutin au niveau national où elle est en hausse de 4 points au 1er tour (26%). Il en va de même dans 36 des 59 communes de la Métropole de Lyon. Lyon n’en fait pas partie et connaît pour sa part une baisse de son nombre d’électeurs abstentionnistes.

À cinq jours du second tour de l’élection présidentielle qui opposera, pour la deuxième fois en cinq ans, Emmanuel Macron (LREM) à Marine Le Pen (RN), l’abstention s’annonce une nouvelle fois comme la grande inconnue des urnes. Le 10 avril, lors du 1er tour, plus d’un quart des Français ayant l’âge requis pour voter s’étaient abstenus (26,31%) tournant le dos aux urnes et au scrutin. Une abstention variable selon les catégories d’âges, mais en hausse de plus de 4 points par rapport au 1er tour de 2017.

Lire aussi :

Comme en 2017, dans la Métropole de Lyon les communes les plus abstentionnistes se trouvent dans l’Est lyonnais. Les pourcentages d’abstention enregistrés à Vaulx-en-Velin (40,45%), Saint-Fons (38,78%), Vénissieux (31,50%) ou encore Saint-Priest (29,82%) en sont l’illustration. Néanmoins, certaines de ces communes ont connu une mobilisation plus forte de leurs électeurs en comparaison du 1er tour de 2017. Elles sont 23 dans ce cas là au niveau métropolitain, auxquelles s’ajoutent 8 des 9 arrondissements de Lyon.

L'abstention baisse dans 26 communes

Des villes comme Lyon (+1 point de participation), Vénissieux (+2 points), Vaulx-en-Velin (+1) ou encore Givors (+2) ont ainsi connu un léger regain de mobilisation dans l’isoloir. Des progressions importantes ont même été enregistrées à Grigny (+3 points), Charbonnières-Les-Bains (+4 points) et surtout Écully (+8 points), qui affiche l’évolution la plus forte entre le 1er tour de 2017 et celui de 2022.

À l’inverse, le désintérêt des Français pour l’élection présidentielle observé au niveau national s’illustre dans les 36 autres communes de l’agglomération et dans le 5e arrondissement de Lyon. À Bron, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Feyzin ou encore Collonges-au-Mont-d’Or, l’abstention lors du 1er tour le 10 avril a ainsi progressé de 3 points par rapport à 2017.

Découvrez le taux d'abstention dans votre commune

Les résultats du second tour dimanche permettront de dresser une comparaison plus approfondie et complète entre les deux élections, d’autant que la participation dimanche pourrait grandement variée en fonction de la mobilisation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (LFI), arrivé 3e lors du 1er tour.

Lire aussi :

Avec notre carte interactive, découvrez le taux d'abstention dans votre commune lors des 1er et 2e tour de 2017 et lors du 1er tour de 2022. Il vous suffit de chercher le nom d'une commune dans la barre de recherche ci-dessous ou simplement de cliquer sur le territoire qui vous intéresse. Plus le bleu et clair plus l'abstention est faible, à l'inverse, plus il est foncé et plus elle est forte.