Après un second tour des élections législatives marqué par une forte abstention (53,77 %), des communes de la Métropole de Lyon et du département du Rhône se détachent par leur forte participation dimanche 19 juin. Voici les trois communes du Rhône qui ont le plus voté au second tour.

Les élections législatives ont donné leur verdict. Pas de majorité absolue pour le parti présidentielle, et la Nupes s'impose comme la première force d'opposition du pays. Pourtant, le premier parti de France reste l'abstention avec 53,77 % des électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes au second tour du scrutin. Suffrage après suffrage, l'abstention semble finalement être la grande gagnante du scrutin.

Cependant, des communes du Rhône et de la Métropole de Lyon se démarquent avec un taux de participation largement supérieure à la moyenne départementale et nationale.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce sont les habitants de la commune de Saint-Cyr-le-Chatoux située dans la 9e circonscription du Rhône qui se sont le plus déplacés aux urnes dimanche 19 juin. Avec un taux d'abstention de 31,30 %, ce sont donc sept habitants sur 10 qui sont allés voter au second tour des élections législatives. Un score bien supérieur à la moyenne nationale où un électeur sur deux s'est déplacé aux urnes dimanche 19 juin.

À noter que la commune profite aussi d'un très faible nombre de personnes inscrites sur les listes électorales avec 131 habitants de Saint-Cyr-le-Chatoux en droit de voter au second tour.

Les communes qui ont le plus voté au second tour des élections législatives :

Saint-Cyr-le-Chatoux : 68,67 % de participation

Claveisolles : 64,18 %

Riverie : 60,85 %

En 2e et 3e position, deux communes à moins de 500 électeurs

Derrière Saint-Cyr-le-Chatoux, les habitants de la commune de Claveisolles se sont aussi largement déplacés aux urnes comparée à la moyenne nationale. Avec 455 électeurs inscrits, la petite ville du nord de Lyon enregistre un taux d'abstention de 35,82 %, talonnant de quelques points Saint-Cyr-le-Chatoux.

Finalement, en troisième position, Riverie, commune située au sud du département, flirte avec les 40 % d'abstention et se classe troisième dans les villes ayant le plus voté du Rhône. Selon la préfecture du Rhône, Riverie enregistre un taux d'abstention de 39,15 % sur 189 inscrits au second tour des élections législatives.

