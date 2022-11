En 2022, plus de 15 % des Auralpins se sont systématiquement abstenus

En 2022, année d'élections présidentielle puis législatives, 15,4 % des Auralpins ne se sont jamais rendus aux urnes.

Jeudi 17 novembre, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), a publié un rapport statistique concernant l'abstention dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. Parmi les 5,3 millions d'Auralpins appelés à voter aux élections présidentielle et législatives, 15,4 % ne se sont pas du tout déplacés. L'abstention systématique est en hausse dans la région comme au niveau national.

La présidentielle mobilise plus que les législatives

A l'inverse, 38,5 % des inscrits ont voté à chaque élection, c'est 0,6 point de plus qu'en 2017. Reste une majorité d'électeur qui pratiquent le vote intermittent. Ils représentent 48,8 des inscrits. Sans surprise, la présidentielle a mobilisé 70 % des inscrits aux deux tours contre seulement 39,5 % pour les législatives.

Plus d'argent, plus de participation

Du côté des aspects sociodémographiques, les chiffres de l'Insee montrent que les profils des votants systématiques et des abstentionnistes sont "diamétralement opposés". Ainsi, l'abstention systématique plafonne à 5,4 % chez les cadres contre 19,2 % du côté des ouvriers. Aussi, 47,6 % des personnes touchant plus de 32 000 € par an pratiquent le vote systématique contre seulement 29,5 % des inscrits avec un salaire de moins de 18 100 € par an.

Enfin, du côté des catégories d'âge, sans surprise les personnes de 40 à 59 ans sont les plus mobilisées à chaque élection. Seul 7,6 % des 50-59 ans se sont abstenus à tous les scrutins. A l'inverse, chez les moins de 39 ans, l'abstention systématique fluctue entre 21,5 % pour les plus âgés et atteint 23,7 % pour les plus jeunes.

A lire sur le sujet : [Carte interactive] : l'évolution de l'abstention aux législatives entre 2017 et 2022 à Lyon et dans le Rhône