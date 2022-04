À une semaine du second tour de l’élection présidentielle qui verra s’opposer Marine Le Pen (RN) et Emmanuel Macron (LREM) pour la seconde fois en cinq ans, retour sur les résultats obtenus dans les communes de la Métropole de Lyon par les deux candidats en 2017.

Dans tout juste une semaine, les électeurs de Lyon et de la Métropole seront appelés à retourner dans l’isoloir pour le second tour de l’élection présidentielle afin de déterminer qui de Emmanuel Macron (LREM) ou Marine Le Pen (RN) dirigera la République française pour les cinq prochaines années. Dans la Métropole de Lyon, le 1er tour entre les deux candidats n'a pas fait de débats. Le président sortant s’est imposé dans 45 communes, quand la candidate de l'extrême droite n’a remporté qu’une seule ville, Quincieux, les autres territoires ayant été gagnés par Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Lire aussi :

Macron avait gagné dans les 59 communes

Le second tour livrera son verdict lors de la soirée du 24 avril, nous nous garderons donc bien d’établir des prédictions avant cela. En revanche, les deux candidats ayant déjà été opposés lors du second tour de l’élection présidentielle de 2017, nous vous proposons de redécouvrir les scores qu’ils avaient obtenus dans la Métropole de Lyon. Emmanuel Macron avait remporté toutes les communes, parfois très largement.

En déplaçant votre souris sur les communes et les arrondissements de Lyon de la carte interactive ci-dessous, vous découvrirez les scores des deux candidats dans la Métropole de Lyon. Marine Le Pen étant systématiquement arrivée en deuxième position, le dégradé de couleur illustre le pourcentage des suffrages obtenus par Emmanuel Macron. Plus la couleur est foncée plus son score était élevé face à Marine Le Pen (RN) en 2017.