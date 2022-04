Présidentielle à Lyon : pour Laurent Legendre (LFI),"quelque chose s'est levé" malgré l'élimination de Mélenchon

Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour, le président du groupe Insoumis à la Métropole de Lyon, Laurent Legendre, fait part de ses regrets lundi 11 avril. L'optimisme reste toutefois de mise au vu des scores enregistrés par LFI en région lyonnaise.

Jean-Luc Mélenchon a raté la marche du second tour malgré l'effet "vote utile" dont il a bénéficié dimanche 10 avril. Au niveau national, le candidat de la France Insoumise (LFI) termine 3e en ayant récolté 21,95 % des suffrages, devancé de peu par Marine le Pen (RN) avec 23,15 %, et Emmanuel Macron (LREM) qui arrive en tête de ce 1er tour avec un score de 27,84 %.

Au lendemain de ces résultats et des enseignements de ce 1er tour, Laurent Legendre, président du groupe Insoumis à la Métropole de Lyon, dit regretter le choix du peuple de "passer à côté d'une Constituante et de l'application d'un programme d'urgence sociale et écologique". Alors qu'à Lyon, Jean-Luc Mélenchon récolte 31,06 % des suffrages exprimés, juste derrière le président sortant (31,84 %), l'élu lyonnais tient à s'adresser "à toutes celles et tous ceux qui vont souffrir de cette situation : pauvreté, précarité, mal logement...Un autre monde était possible aujourd'hui pour elles et pour eux", a-t-il avoué.

Un score "historique" pour LFI à Villeurbanne

Malgré la grande déception due au résultat de la veille, l'élu à la Métropole veut se montrer optimiste pour la suite. "Quelque chose s'est levé hier dans de larges parts de la population. Le résultat à Villeurbanne en est un exemple : avec 23 803 voix et 37,88%, c'est un score historique. C'est plus que le score de l'Union de Gauche faite aux élections municipales. L'union s'est donc faite dans les urnes, par le peuple. Il faut donc s'atteler à la tâche de concrétisation dans le réel de cette mobilisation électorale", explique-t-il.

Concernant ses intentions de vote pour le second tour, l'ancien élu villeurbannais suit la formule lancée par le candidat Insoumis après l'annonce des résultats. "Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. C'est la condition de la réussite pour la suite de la construction d'un pôle populaire". Il évoque également les élections législatives au mois de juin prochain en assurant que "les conditions sont réunies pour que le futur député de Villeurbanne et plusieurs autres dans le Rhône soient issus de l'Union Populaire. Un groupe d'ampleur à l'Assemblée Nationale sera l'appui de toutes les luttes à venir contre Macron et son monde", conclut-il dans une déclaration publiée sur ses réseaux.

Laurent Legendre, président du groupe Insoumis à la Métropole de Lyon, était l'invité de 6 minutes chrono le 6 avril pour évoquer la candidature et le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

