Laurent Legendre, président du groupe Insoumis à la Métropole de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque la candidature et le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

Avant le 1er tour de la présidentielle (prévu ce dimanche 10 avril 2022), Lyon Capitale donne la parole aux représentants lyonnais des différents candidats à la présidentielle.

Conseiller de la Métropole de Lyon, Laurent Legendre évoque le programme de Jean-Luc Mélenchon. "On a le programme le plus structuré, le plus cohérent. "Si on veut changer les choses aujourd'hui, et rendre un autre monde possible, le meilleur bulletin c'est celui de l'Union Populaire", explique Laurent Legendre (LFI) dans 6 minutes chrono.

Les trois propositions les plus importantes du projet de Jean-Luc Mélenchon selon lui ? "La constituante. Ca me parait extrêmement important de sortir de ce système de la présidentielle, et du monarque présidentiel. Tous les 5 ans, on essaye d'arbitrer les grands sujets du pays, alors que nous avec la constituante on veut passer dans un système beaucoup plus parlementaire où les citoyens, avec des référendums révocatoires ou des référendums d'initiative citoyenne, aient l'occasion d'intervenir plus souvent dans la démocratie", explique-t-il.

La constituante, les mesures d'urgence sociale, la bifurcation écologique : les 3 mesures phares de Mélenchon

"La deuxième mesure, ce sont les mesures d'urgence sociale par rapport au pouvoir d'achat : blocage des prix de première nécessité, électricité, gaz, essence et d'alimentation, et puis l'augmentation du SMIC à 1400 euros. La troisième mesure, c'est la bifurcation écologique. Faire bifurquer notre modèle de consommation et de production par une grande sobriété, diminuer notre consommation d'énergie et passer au 100% renouvelable", ajoute Laurent Legendre, conseiller de la Métropole de Lyon (France Insoumise).

Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon pointe à la 3e position dans les différentes enquêtes d'opinion, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais ses équipes espèrent une bonne surprise en cas de forte participation. "Si la participation est élevée, si les quartiers populaires vont voter, ça veut dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'avenir en commun seront très hauts", estime Laurent Legendre.

L'intégralité de l'interview vidéo est à retrouver ci-dessous.