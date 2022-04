Les poussières venant du Sahara font leur retour à Lyon et dans le Rhône cette semaine. C'est la troisième fois depuis début mars que le sable survole la France.

Le plus grand désert du monde, une nouvelle fois en visite à Lyon. Un nouvel épisode de poussières de sable du Sahara est attendu mardi 12 avril entre Rhône et Saône. Depuis début mars, le phénomène est devenu presque régulier. Déjà mardi 15 mars, les habitants de la Métropole se réveillaient dans une ambiance jaune-orangée, avec des voitures, voiries et vélos couverts d'une fine pellicule de sable.

Un puissant flux de sud se mettra en place ces prochains jours, faisant nettement remonter les températures. Un nouveau nuage de #sable venant du #Sahara est attendu sur la France, notamment mardi et mercredi. En cas d'averses, la pluie sera sableuse. pic.twitter.com/nNnYzK88py — Lyon Météo (@LyonMeteo69) April 10, 2022

Augmentation des teneurs en particules fines

Cela devrait de nouveau être le cas mercredi 13 avril. Le sable, venant tout droit du continent africain et du Sahara, grâce à des vents violents à plus de 80 km/h, pourrait faire son retour cette semaine et dégrader la qualité de l'air. Selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air, le "nouvel épisode de poussières sahariennes pourrait entrainer une augmentation des teneurs en particules fines dans l’ouest de la région et dans l’est au niveau des zones alpines".

En conséquence, la qualité de l'air devrait être largement dégradée sur le territoire de la région lyonnaise. Difficile encore de prédire quand est-ce que cet épisode prendra fin.