Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 au 12 mai 

Les Nuits Sonores, brocante et concert de K-pop, Lyon Capitale a sélectionné les sorties immanquables de ce week-end du 10 au 12 mai.

Les immanquables Nuits Sonores

Pour les fêtards, les Nuits Sonores sont de retour à Lyon depuis le 7 mai et jusqu’à dimanche 12 mai. Plus de 150 artistes vont se succéder durant ces six jours pour vous proposer des performances live extraordinaires. Les Nuits Sonores se déroulent aux Grandes Locos et il reste des places !

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Une Brocante Urbaine dans le 3e arrondissement

Organisée par le boutique Pieds Compas et Thomas de L’Ours Vintage, la Brocante Urbaine se tiendra tout le week-end chez In-Sted dans le 3e arrondissement de Lyon. Au programme, une grande variété de meubles et d’objets vintage inspirés des années 1950 et 1960. Le Sans Filtre Café proposera également de quoi manger durant la journée. Ça se déroule ce vendredi et samedi de 10 heures à 18 heures et dimanche de 10 heures à 12h30. L’événement est gratuit !

Plus d’informations sur le site de l’évènement.

Un Open Air à Fourvière

Venez passer votre samedi sous le soleil et sur les hauteurs de Lyon au rythme de la musique électro. Le label Unknown Records organise son Open Air sur la place de Fourvière, dans le 5e arrondissement. Varhat, Sela en B2B, ou encore Pico sont les invités de l’événement qui se déroulera donc samedi de 14 heures à 23 heures. Une friperie, du live painting et un stand de nourriture sont également prévu. L’événement est gratuit !

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Un cabaret Drag au Théâtre de l’Élysée

Rendez-vous samedi soir à 19 heures au Théâtre de l’Élysée dans le 7e arrondissement pour la soirée Titre de Trans-port, un drag-baret haut en couleurs. Organisée par le collectif TITRE, la soirée sera pleine de surprises et de performances artistiques grâce à Obsydya, Mephistophallus, Tony Klapolis et Da Pavlova). Ça se déroule de 19 heures à 23 heures et l’entrée est à un prix libre.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Pour les fans de K-pop

Les fans de K-pop peuvent se donner rendez-vous à La Rayonne à Villeurbanne pour le concert exceptionnel de l’artiste coréen de K-pop Gaho ! Le concert se déroulera de 20h30 à 22h45, mais l’ouverture des portes est prévue à 19 heures. Pour les retardataires, vous avez de la chance, il reste encore des places !

Plus d’informations sur le site de l’événement.