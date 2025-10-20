Actualité
@Incendio

Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX

  • par Romain Balme

    • Le groupe SBTX, acteur régional des travaux et de la maintenance immobilière, poursuit son développement avec l’intégration d’Incendio, société de protection incendie.

    SBTX se développe. Le groupe spécialisé dans les travaux et la maintenance immobilière s'attache les services d'Incendio, une société de protection incendie basée à Lyon et Thonon les Bains, en Haute-Savoie. Le groupe SBTX renforce encore son empreinte sur le secteur régional puisqu'il possède déjà cinq sociétés. Celles-ci sont notamment spécialisées dans les métiers de la maçonnerie, et de la menuiserie/serrurerie.

    Une collaboration profitable aux deux partis

    Par l'intermédiaire de ce rapprochement, SBTX s'impose comme un véritable acteur régional dans la valorisation des patrimoines immobiliers. Cela permet également de favoriser l'implantation de la marque au sein de plusieurs départements, comme le Rhône et l'Isère et maintenant la Haute-Savoie. De son côté, Incendio pourra profiter des ressources du groupe via le back office et ainsi se concentrer sur son développement. Pour rappel, cette synergie entre le groupe SBTX et Incendio a été menée par Capelia, une société d'investissement de capital, spécialisée dans l'accompagnement aux PME.

    à lire également
    Bijoux volés, plaintes en cascade : une femme de ménage interpellée à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pas d'image
    19 Rhodaniennes au départ du Raid Amazones en Thaïlande 11:55
    Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX 11:11
    Près de Lyon : la nourrice accusée de violences a été relaxée 10:20
    "C'est le trumpisme qui arrive en France" : la patronne des Écologistes s'en prend à Jean-Michel Aulas 09:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:35
    d'heure en heure
    Renversée par Monaco, l'Asvel chute pour la première fois de la saison en championnat 08:11
    Lyon : quatre morts dans l'incendie d'un immeuble du 3e arrondissement 07:49
    Pluie et orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:27
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    De la pluie et des nuages à Lyon ce lundi, jusqu'à 18 degrés attendus 07:12
    Raphaël Desfontaines, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
    ZTL, Voies lyonnaises, embouteillages : quelles conséquences pour l’air à Lyon ? 07:00
    Le DJ Fred Again annonce un concert unique à Lyon la semaine prochaine 19/10/25
    Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes à partir de la semaine prochaine 19/10/25
    Lyon : un tabac du 8e arrondissement braqué, les suspects recherchés 19/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut