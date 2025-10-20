Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX

Le groupe SBTX, acteur régional des travaux et de la maintenance immobilière, poursuit son développement avec l’intégration d’Incendio, société de protection incendie.

SBTX se développe. Le groupe spécialisé dans les travaux et la maintenance immobilière s'attache les services d'Incendio, une société de protection incendie basée à Lyon et Thonon les Bains, en Haute-Savoie. Le groupe SBTX renforce encore son empreinte sur le secteur régional puisqu'il possède déjà cinq sociétés. Celles-ci sont notamment spécialisées dans les métiers de la maçonnerie, et de la menuiserie/serrurerie.

Une collaboration profitable aux deux partis

Par l'intermédiaire de ce rapprochement, SBTX s'impose comme un véritable acteur régional dans la valorisation des patrimoines immobiliers. Cela permet également de favoriser l'implantation de la marque au sein de plusieurs départements, comme le Rhône et l'Isère et maintenant la Haute-Savoie. De son côté, Incendio pourra profiter des ressources du groupe via le back office et ainsi se concentrer sur son développement. Pour rappel, cette synergie entre le groupe SBTX et Incendio a été menée par Capelia, une société d'investissement de capital, spécialisée dans l'accompagnement aux PME.