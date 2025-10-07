Poma inaugurera son téléphérique urbain d'Ajaccio le 18 octobre

Leader du transport par câble, le groupe isérois Poma lance Angelo, sa télécabine ajaccienne. Elle pourra transporter jusqu'à 1 500 personnes par heure.

Angelo. C'est le nom du téléphérique urbain construit à Ajaccio par le groupe Poma, qui sera inauguré le 18 octobre prochain. D'une longueur de trois kilomètres, il comporte quatre stations, et reliera les établissements scolaires, le pôle commercial, l'hôpital, ainsi que les équipements sportifs de la ville. A noter que cette télécabine peut transporter jusqu'à 1500 personnes par heure et par direction.

L’installation sera un appareil classique de type monocâble débrayable. La ligne comportera deux gares d’extrémité et deux gares intermédiaires desservant la zone du parc urbain et l’Hôpital.

Ppma installera 19 pylônes, dont 6 très proches des stations. Leur hauteur varie entre 5 et 30m.

Le tracé ne survolera aucune habitation, seule l’avancée du supermarché et le bâtiment du stade après l’hôpital seront concernés. Les zones traversées seront principalement recouvertes de maquis et de végétation de hauteur modérée.

Un budget de plus de 38 millions d'euros annoncé

Le groupe Poma, à l'origine du projet, n'en est pas à son coup d'essai. En effet, plusieurs téléphériques urbains ont déjà été construits en Colombie, en Belgique ou encore en Algérie. Basée à Voreppe (Isère), la société aux 520 millions d'euros de chiffre d'affaires exploitera la télécabine pendant dix ans. Fabien Felli, président du groupe Poma, s'est montré ambitieux au sujet de cette télécabine : "On va la faire tourner sept jours sur sept, du matin au soir. Je suis persuadé qu’elle va trouver son succès", a-t-il déclaré au Dauphiné Libéré. Ce projet colossal qui doit voir le jour le 18 octobre prochain est le fruit d'un chantier de dix mois. Coût total de l'opération : 38,2 millions d'euros.

POMA est un leader du transport par câble reconnu mondialement pour ses solutions de mobilité performantes et éco-responsables. On retrouve plus de 8000 appareils POMA aux quatre coins du monde, utilisés comme moyens de transports urbains, comme attractions touristiques ou encore pour le transport de matériaux dans l’industrie.