Le lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin connaît un début de semaine agité. Lundi 6 octobre, le personnel du lycée vaudais a usé de son droit de retrait à la suite d'une série de jets de pétards et de feux d'artifice dans les couloirs et aux alentours de l'établissement.

Selon le personnel de l'établissement, ces actes d'incivilités auraient débuté jeudi 2 octobre et se seraient poursuivis jusqu'à ce lundi. "Des élèves ont été blessés, de nombreux autres ont été choqués. Aujourd’hui, nous avons dû appeler le SAMU à la suite du malaise d’une élève. Des parents inquiets ont demandé à leurs enfants de quitter le lycée", témoignent les personnels.

Un manque de surveillants

"Actuellement, il n’y a qu’un ou deux surveillants dans les couloirs aux heures de récréation pour près de 800 élèves, ce qui est largement insuffisant", alertent les personnels du lycée. Face à ce manque de moyens, ces derniers demandent au rectorat : un troisième poste de CPE à temps plein, des postes d’AED supplémentaires, ainsi qu'un "temps de concertation collectif régulier entre personnels sur le temps scolaire."

