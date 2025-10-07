Selon un concours régional, le second "meilleur croissant au beurre" de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se trouve chez l'Atelier des Co'Pains, dans le Rhône.

Le second meilleur croissant de la région se trouve dans le Rhône. C'est ce que révèle le classement du concours du "meilleur croissant au beurre", tenu au sein du lycée professionnel hôtelier de Saint-Chamond (42) les 22 et 23 septembre derniers.

Pour obtenir le prix, les candidats boulangers devaient user des deux mêmes ingrédients : une farine de la Minoterie et un beurre de Bresse AOP.

Le département du Rhône en argent

Résultat des courses. Le haut-savoyard Grégor Jaffrezic de la boulangerie l'Al'pin (Argentière) s'est imposé juste devant le rhodanien Adrien Soler, de L’Atelier des Co’Pains à Saint-Laurent d'Agny. L'Ardéchois Anthony Bernard Allies, de La Manufacture (Tournon) complète le podium.

Le rhodanien est désormais sélectionné pour disputer la finale nationale, qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochain à Livron, dans la Drôme.

