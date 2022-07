Pollution : quelle est la qualité de l'air à Lyon ce week-end ?

La qualité de l'air est dégradée à Lyon, comme tous les jours depuis le début de la semaine. En cause : des niveaux d'ozone trop importants qui favorisent une qualité de l'air mauvaise ce vendredi 8 juillet.

À Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, les jours se suivent et se ressemblent. Stable depuis le début de la semaine, la qualité de l'air est toujours dégradée dans la région et entre Rhône et Saône. En cause : la hausse des températures de ces derniers jours qui favorise un taux de pollution globalement élevé.

Si Atmo a constaté une très légère progression en milieu de semaine, le week-end ne risque pas d'être très favorable à Lyon. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "vendredi 8 juillet, le vent de nord continuera d’assurer une bonne dispersion des polluants mais avec une légère augmentation des températures, les niveaux d’ozone devraient légèrement augmenter. La qualité de l’air sera majoritairement dégradée sur la région", détaille l'observatoire de la qualité de l'air dans la région.

Quid de ce week-end ?

La hausse des températures est souvent accompagnée d'une dégradation de la qualité de l'air, notamment liée à l'ozone. Une nouvelle fois, l'affirmation se vérifie ce week-end. "Samedi 9 juillet, assez peu d’évolution, les concentrations en ozone devraient encore légèrement augmenter et une qualité de l’air dégradée est attendue sur la quasi-totalité de la région", explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.