Pollution : pas d'amélioration de la qualité de l'air à Lyon samedi 9 juillet

À Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, les jours se suivent et se ressemblent. Une nouvelle fois cette semaine, la qualité de l'air est toujours dégradée dans la région lyonnaise ce samedi 9 juillet. En cause : la hausse des températures de ces derniers jours qui favorise un taux de pollution globalement élevé.

Si Atmo a constaté une très légère progression en milieu de semaine, le week-end ne risque pas d'être très favorable à Lyon. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "samedi 9 juillet, assez peu d’évolution, les concentrations en ozone devraient encore légèrement augmenter et une qualité de l’air dégradée est attendue sur la quasi-totalité de la région", détaille l'observatoire de la qualité de l'air.