Comme depuis le début de la semaine et le retour du beau temps, la qualité de l'air est toujours dégradée à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 7 juillet.

À Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, les jours se suivent et se ressemblent. Stable depuis le début de la semaine, la qualité de l'air est toujours dégradée dans la région et entre Rhône et Saône.

Cependant, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes constate une très légère progression sur une partie du territoire. "Jeudi 7 juillet, assez peu d’évolution, avec quelques passages nuageux la qualité de l’air devrait légèrement s’améliorer sur l’ouest de la région. Elle sera majoritairement moyenne sur la partie ouest et dégradée sur le reste de la région", détaille l'observatoire de la qualité de l'air.

Une qualité de l'air mauvaise en fin de semaine ?

Si les taux de pollution enregistrés sont localement importants, ils pourraient continuer à se dégrader dans les jours à venir. Selon Atmo, "vendredi 8 juillet, les concentrations en ozone devraient légèrement augmenter. Une qualité de l’air majoritairement dégradée, voire localement mauvaise est attendue".