Mini World Lyon : des dinosaures plus vrais que nature !

Présentée cet été en Suisse, la nouvelle version de la Jurassic Expo vient à Lyon pour la première fois avec des dinosaures spectaculaires et plus vrais que nature.

“Cette nouvelle Jurassic Expo nous a demandé de longs mois de travail pour offrir des dinosaures d’un réalisme jamais vu… au point que certains enfants nous demandent ce qu’on leur donne à manger" écrit Richard Richarté, président de Mini World qui soit savourer le succès de cet événement.

En effet, les petits mais aussi les grands vont se régaler car, grâce aux nouvelles technologies, les dinosaures sont animés et démesurés.

Dotés d’un carnet d’explorateurs, les visiteurs se transforment en aventuriers pour résoudre des énigmes dans la jungle, mettre la main sur un mystérieux décodeur ou encore suivre les traces laissées par un T-Rex.

Et, bien sûr, une récompense les attend à la fin ! Ils pourront également découvrir des scènes étonnantes comme le combat spectaculaire entre un T-Rex de 4 mètres de haut et un Indominus ou encore un tricératops protégeant son petit. La visite intègre une exposition dédiée à l’univers culte de Jurassic Park, une zone gaming thématique et un Dinosaure Lab’ interactif où chacun peut créer son propre dinosaure.

Jurassic Expo – Jusqu’au 31 janvier 2026 à Mini World Lyon