Lors de son procès, un homme jugé pour trafic de drogue a affirmé s'être fait voler l'équivalent d'un million d'euros en cryptommonaie lors de son séjour à la prison de Corbas.

Il y a quelques jours, un homme âgé de 29 ans impliqué dans un trafic international de drogue comparaissait devant le tribunal correctionnel de Lyon. Selon le Progrès, l'individu aurait racheté le compte d’un trafiquant de drogue, avec fournisseur et clients sur le darknet pour 35 000 dollars. L'homme a ainsi été condamné pour acquisition, transport, détention, cession et exportation de stupéfiants, majoritairement aux États-Unis, mais aussi en Australie et à Taïwan.

Un million de dollars en bitcoins

Mais un autre fait est également sorti lors de l'audience. Selon son avocat, l'homme se serait fait voler l’équivalent d’un million de dollars en bitcoins, lors de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de Corbas.

Toujours selon l'avocat, le vol aurait été commis après la saisie du téléphone du prévenu par l'administration pénitentiaire en janvier 2022. Le portable contenait alors les informations nécessaires pour procéder au transfert des bitcoins.

Suite à cette affaire, le prévenu avait déposé plainte en février 2022. Une information judiciaire avait alors été ouverte. A l'issue d'investigations , "une seule personne aurait été impliquée" et "pas la pénitentiaire". Des résultats que le prévenu aurait qualifiés de "bizarres", compte tenu de la situation, auprès de nos confrères du Progrès.

