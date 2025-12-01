Lyon : un incendie ravage un appartement du 8e arrondissement

Dans la soirée du 30 novembre, un incendie a complètement détruit un appartement situé rue Maryse-Bastié dans le 8e arrondissement de Lyon.

Samedi 30 novembre, un incendie a complètement ravagé un appartement du 8e arrondissement à Lyon. Selon le Progrès, le feu se serait déclenché aux alentours de 21 h, au quatrième étage d'un bâtiment situé rue Maryse-Bastié. Malgré l'intervention rapide d'une trentaine de sapeurs-pompiers, un appartement de 60m2 a été ravagé par le feu.

Si aucun blessé n'est à déplorer, deux habitants ont dû être relogés par leurs propres moyens. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue.

