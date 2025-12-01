Dans le cadre d'échanges techniques entre les deux territoires, la Métropole de Lyon accueillera une délégation de la ville suédoise de Göteborg les 1er et 2 décembre.

Dans le cadre de la coopération liant la Ville de Lyon à celle de Göteborg en Suède, la Métropole de Lyon accueillera une délégation officielle conduite par le maire Aslan Akbas, les 1er et 2 décembre.

Pendant deux jours, la délégation alternera entre rencontres institutionnelles, présentations thématiques et visites de terrain autour de plusieurs enjeux communs du territoire, dont le logement, l'inclusion et la transition écologique.

Le maire et sa délégation échangeront notamment avec le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard ainsi qu'avec le vice-président délégué au logement, Renaud Payre et Grand Lyon Habitat. ces derniers enfourcheront également leur vélo pour une visite des quartiers Lyon 3 et Presqu'Île avant d'échanger avec des élus locaux.

