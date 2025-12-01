Escapades en Haute-Savoie : un hiver sur mesure aux Gets

Nichés à 1 172 mètres d’altitude entre lac Léman et mont Blanc, Les Gets offrent le charme d’un village haut-savoyard authentique et les activités d’une grande station de sports d’hiver. Que vous préfériez les longues journées à dévaler les pistes, les randonnées sauvages, que vous n’ayez jamais touché un ski ou que vous souhaitiez vous prélasser au spa, c’est la destination idéale !

Deux versants, quatre ambiances

Familiale. Le domaine Les Gets-Morzine est adapté à toute la famille avec ses soixante-quatorze pistes de tous niveaux, son boarder-cross, son mini boarder-cross pour les petits casse-cou et son snowpark. Les enfants ne voudront plus quitter l’espace Grand Cry, un espace de glisse sur le thème des Indiens et des trappeurs. Pistes ludiques qui serpentent au cœur de la forêt, chasses aux trésors, tir à l’arc, jeux, maquillage et coloriages en intérieur… Il y a même des tipis !

Ski de randonnée et raquettes © Kéno Derleyn / Les Gets

Sportive. Le versant des Chavannes, relié à Morzine, est la porte d’entrée vers l’immense domaine franco-suisse des Portes du Soleil. Douze stations et 600 kilomètres de pistes accessibles avec un seul et même forfait ! Commencez votre journée en France (Les Gets, Morzine, Avoriaz, Montriond, Saint-Jean-d’Aulps, Châtel, Abondance, La Chapelle-d’Abondance) et hop, basculez du côté suisse (Torgon, Morgins, Champéry, Champoussin/Les Crosets) ! En toile de fond, une vue à couper le souffle sur le mont Blanc, les dents du Midi ou encore le lac Léman.

Selfie au pas dans le vide © Laura Bureau

Nature. En face, le mont Chéry et sa vue imprenable sur toute la chaîne du Mont-Blanc. Un panorama qui se mérite sur ce versant plus sauvage, loin de l’effervescence, aux pistes plus techniques et engagées. On y trouve aussi trois itinéraires de ski de randonnée pour rejoindre le sommet du mont Chéry, à 1 826 mètres d’altitude. La montée depuis le village (3 kilomètres, 654 mètres de dénivelé), la montée du Nord en partant du parking du col de l’Encrenaz (2,5 kilomètres, 393 mètres de dénivelé) et les balcons du Chéry depuis l’arrivée de la télécabine du mont Chéry (2,7 kilomètres, 290 mètres de dénivelé).

Nordique. Si vous préférez le fond, la station a balisé six itinéraires, entretenus et sécurisés, sur les versants du mont Chéry et des Chavannes. Comptez vingt minutes pour le plus facile, et jusqu’à deux heures pour le plus ardu. Pour découvrir des espaces vierges en toute quiétude, loin de la frénésie de la station, optez pour la randonnée en raquettes. La station a édité un guide des sentiers, disponible sur son site internet, qui détaille plusieurs itinéraires balisés de tous niveaux dans les secteurs des Chavannes et du mont Chéry. Lyon Capitale vous recommande de débuter, surtout avec des enfants, par le belvédère des Nauchets. Un sentier facile et agréable avec, à la clé, une jolie plateforme de pique-nique pour un goûter bien mérité au soleil. À noter que la télécabine des Chavannes et celle du mont Chéry sont accessibles aux fondeurs et aux piétons. Pratique !

Forfaits et plans du domaine sur lesgets.com et portesdusoleil.com

Le domaine alpin © Corentin Croisonnier

Un festival de ski 100 % débutants

Le ski vous tente mais vous n’avez jamais osé essayer, de peur de vous prendre une gamelle mémorable sous les yeux de toute la station ? Alors ce festival est pour vous. Pour la première fois, la station des Gets met à l’honneur les skieurs novices, et même ceux n’ayant jamais mis un orteil dans une chaussures de ski. Du 21 au 28 mars, venez découvrir les plaisirs de la glisse en toute sécurité lors d’une semaine d’initiation conviviale. Le matin, suivez les cours dispensés par les moniteurs des écoles de ski des Gets. L’après-midi, mettez en pratique vos nouvelles connaissances lors d’activités sportives et ludiques. Le soir, posez vos skis, et place aux repas partagés. Bonne ambiance garantie !

À partir de 18 ans. Tarifs et réservation sur lesgets.com

Télésiège du mont Chéry © Corentin Croisonnier

Le saviez-vous ?

La station des Gets a été pionnière dans l’invention du télésiège. En 1947, elle a eu l’idée d’adapter un téléski en y ajoutant tout bonnement des sièges. Cette année, la station fête d’ailleurs les 90 ans de son plus vieux téléski, la Boule de Gomme, toujours vaillant !

Alta Lumina © Moment Factory

Soirée magique en forêt

Plongez dans le monde féerique d’Alta Lumina. Au crépuscule, la forêt des Gets se transforme en un univers scintillant. Branches illuminées, pluie d’étoiles filantes, sons et lumières enchantés… Suivez un colporteur de musique dans son incroyable voyage en montgolfière par-delà les montagnes. Une véritable aventure interactive et poétique à découvrir en famille (y compris les tout-petits !). Réservations sur altalumina.com

Spa Les Sources du Chéry © Les Sources du Chéry

Parenthèse bien-être au pied des pistes

Après une bonne journée de ski, rien ne vaut une pause détente au spa. Aux Gets, il n’y a que l’embarras du choix. Au pied des pistes, le vaste spa Les Sources du Chéry propose toute une gamme de soins délassants avec les produits Valambrun Cosmétiques, originaires de Haute-Savoie. Ceux du spa Kinabalu, dans le centre du village, de la marque Gemology, comportent des oligoéléments issus des pierres précieuses et semi-précieuses. Enfin, Séréni-Cimes prodigue des massages inspirés du monde entier : massage ayurvédique indien, Tâm Quât vietnamien, massage polynésien…

Bon plan : bénéficiez de 10 % de réduction sur les entrées de trois heures au spa Les Sources du Chéry en réservant un séjour via Les Gets Réservation.

Tarifs sur sourcesduchery.com, alpine-resorts.fr et spa-serenicimes.com

Musée de la Musique mécanique © Mélanie Carle

Culture insolite

Entre deux journées de ski, ou si le soleil n’est pas au rendez-vous, les vacances sont aussi l’occasion de découvrir le patrimoine culturel local. Les Gets abritent un étonnant musée de la Musique mécanique. À l’intérieur, une ribambelle d’instruments de musique mécanique : carillons, automates, pendules, boîtes à musique… Cette collection unique, par son originalité et sa valeur, est aujourd’hui reconnue par les spécialistes du monde entier. Cerise sur le gâteau, le musée a accueilli en 2025 une pièce unique : le piano mécanique du célèbre peintre cubiste Pablo Picasso !

Horaires et tarifs sur musicmecalesgets.org

La poterie des sœurs

Depuis plus de dix ans, Anouk, également agricultrice, confectionne des poteries uniques de grès blanc que sa sœur Nathalie, graphiste, peint artistiquement. Les deux frangines sont toujours ravies d’accueillir les passionnés comme les simples curieux dans leur atelier des Gets. La visite, gratuite, inclut un tour de l’atelier mais aussi une démonstration en direct ! Cette année, Nathalie propose une initiation de décoration sur céramique tous les mardis. Les pièces créées sont émaillées et cuites sur place pour être récupérées le vendredi.

Petit plus : en hiver, il est possible d’aller saluer les brebis, qui passent la saison froide au chaud dans la bergerie. Et même leurs agneaux à partir du mois de février !

Plus d’informations sur poterie-des-gets.fr

Infos pratiques

Où se restaurer ?

• La Piscine 1971 (restaurant semi-gastronomique de l’hôtel**** Le Labrador, dont des spécialités savoyardes) aux Gets – labrador-hotel.com

• La Piste Noire (restaurant de l’hôtel Marmotte 100 % végétarien) aux Gets – 04 50 84 55 20

• Le Wetzet (restaurant rénové, cuisine familiale) situé sur la piste de la Tulipe, accessible via le télésiège du Ranfoilly – 06 87 93 10 32

Où loger ?

• L’instant Yourte (yourte aménagée en pleine nature, avec une belle vue sur les sommets) aux Gets – 06 74 79 93 98

• ChéryDôme (dômes géodésiques avec sanitaires attenants, grand espace extérieur) aux Gets – cherydome.com

• Chalet-hôtel*** Alpina (avec un espace bien-être) aux Gets – hotelalpina.fr

Événements

• Du 20 au 26 décembre : Le Père Noël habite aux Gets (spectacle, déambulation dans le village, descente aux flambeaux et feu d’artifice le soir du réveillon)

• Le 21 décembre : après-midi festif au musée de la Musique mécanique (animé par la mère Noël et ses lutins) aux Gets

• Le 31 décembre : Nouvel An (concert, descente aux ﬂambeaux et feu d’artiﬁce) aux Gets

• Le 10 janvier : Gets les Cannes (montée nocturne en ski de randonnée organisée par l’ESF sur le domaine skiable)

• Le 17 janvier : Trail d’hiver au départ des Gets

• Du 29 janvier au 4 février : Les Gets Comédie (festival d’humoristes)

• Les 9, 16, 23 février et 2 mars : Red Ski Show (spectacle des moniteurs de l’ESF, secouristes, dameurs…) aux Gets

• Du 21 au 28 mars : premier festival de ski dédié aux débutants (cours, activités ludiques et soirées) aux Gets

Comment s’y rendre ?

• En train : TER Lyon-Thonon (2 heures 50 avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine) puis car régional Y91 (1 heure 15)