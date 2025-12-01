Culture
Danse : la mer Méditerranée, terre d’accueil

  • par Martine Pullara

    • Le chorégraphe et performeur Vincent Dupont crée un rituel autour d’un corps rejeté par la mer Méditerranée pour éprouver notre humanité.

    Artiste pluridisciplinaire, Vincent Dupont crée des spectacles chorégraphiques/installations en puisant dans la tradition théâtrale, les arts plastiques, l’exploration de l’image analogique ou numérique et invente des dispositifs immersifs destinés à provoquer le trouble de la perception. C’est ce qu’il a fait dans No reality now présenté lors de la Biennale de la danse en 2023, invitant les spectateurs munis d’un casque virtuel à partager une veillée funèbre, matérialisant l’invisible d’un son ou d’une respiration pour convoquer des visions imaginaires, des sensations inédites et expérimenter ce mystérieux passage entre la vie et la mort.

    Artiste associé à la Maison de la danse et à la Biennale, il présente dans cette même veine I am here (Je suis là), une pièce créée autour de deux visions obsédantes et traumatiques : un souvenir d’enfance – celui de sa mère étendue au bord de la piscine, sauvée devant lui in extremis de la noyade par les gestes précis d’un maître-nageur – qui lui est revenu comme un boomerang devant les images incessantes de cette mer Méditerranée d’où surgissent des barques avec des corps à la recherche de l’exil. Ils appellent au secours, sont rejetés ou engloutis, à moins qu’ils ne soient secourus, recueillis et soignés dans un hôpital. Évoquant un autel, la scénographie est épurée avec une table bleue et lumineuse où repose un corps inanimé.

    À son chevet, un être tente de le sauver. Ses gestes sont précis : soin, attention, regards, enveloppement. Ils ont toujours existé mais nous les avons oubliés, nous devons les réapprendre et les transmettre, ils symbolisent notre humanité et notre désir de sauver des vies, tout comme celui d’accueillir la perte et la tragédie. Autour de cette table bleue, Vincent Dupont crée un rituel intense et émouvant avec des sons et des actions qui devraient être les nôtres pour préserver ce corps et peut-être le remettre en mouvement.

    I am here - Vincent Dupont – Les 3 et 4 décembre aux Subs

    les-subs.com

