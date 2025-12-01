Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Une rixe dans une commune près de Lyon, une personne blessée au couteau

  • par La rédaction

    • Une rixe a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans un village du Rhône près de Lyon. Une personne a été blessée au couteau.

    Une personne a été blessée par un coup de couteau lors d'une rixe survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Cours, dans l'ouest du Rhône près de Lyon. Selon Le Progrès, la bagarre a impliqué plusieurs personnes alcoolisées.

    Les pompiers sont intervenus pour transporter le blessé, toujours hospitalisé ce lundi. Une enquête de gendarmerie a été ouverte, tandis qu'un individus est encore en garde à vue ce lundi.

    Fin octobre, une rixe au couteau avait fait deux blessés à Lozanne près de Lyon.

