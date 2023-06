Polluants éternels : un colloque organisé à Sciences Po 

Le lundi 12 et mardi 13 se tiendra un colloque à Sciences Po Lyon sur le sujet des polluants éternels, plus que jamais au cœur de l'actualité ces dernières semaines.

Le colloque "Santé environnement travail : des données à la preuve" sera organisé les 12 et 13 juin prochain à Sciences Po Lyon. Pendant deux jours il sera notamment question des perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS), au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec les différentes révélations concernant la pollution de l'usine Arkema de Pierre-Bénite.

A lire aussi : "Polluants éternels" : vers une plainte collective de plusieurs maires du Sud-Ouest lyonnais

"Les liens entre santé et environnement constituent des enjeux majeurs, à la fois pour la recherche et pour la société dans son ensemble" explique le communiqué de presse. L'événement débutera par une "projection-débat autour du film Dark Waters de Todd Haynes, au Cinéma Comoedia à Lyon, le dimanche 11 juin à 20h."

"Dresser un état des lieux et des perspectives de recherche"

Organisé par la plateforme SHS santé (Sciences humaines et sociales) avec le laboratoire Triangle et la MITI (Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires), le colloque invitera des chercheurs à parler de ces sujets. Des tables rondes seront également organisées avec différents acteurs présents. "Ce colloque a pour objectif de dresser un état des lieux et des perspectives de recherche dans différentes disciplines, comme la sociologie, l’histoire et la science politique, la chimie, les sciences biomédicales, les sciences informatiques et les sciences de l’ingénieur" poursuit Sciences Po Lyon sur son site internet.

A lire aussi : Pollution aux Perfluorés : l'Etat doit faire mieux

Le collectif Notre affaire à tous, qui a saisi la justice concernant la pollution au PFAS autour de l'usine Arkema dans le sud de Lyon, participera notamment à l'événement.