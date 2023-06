Nuits de Fourvière : Benjamin Millepied et Alexandre Tharaud, une rencontre au sommet !

Après le succès rencontré l’an dernier aux Nuits avec sa compagnie L.A. Dance Project et sa version contemporaine de Roméo et Juliette, le chorégraphe et ancien danseur étoile du New York City, Benjamin Millepied, revient à Lyon avec Unstill Life, un duo conçu avec Alexandre Tharaud.

Figure unique du monde de la musique classique, réel ambassadeur du piano français, celui-ci présente non seulement un répertoire allant de la musique baroque à la création contemporaine mais collabore également avec des metteurs en scène, des danseurs, des écrivains et des cinéastes, ainsi qu’avec des musiciens et interprètes hors du domaine de la musique classique.

Les deux se rejoignent autour des plus grands compositeurs classiques : Bach, Rameau, Beethoven, Schubert, Ravel…, évoquant leur rêve d’enfant car, petit, Alexandre Tharaud voulait devenir danseur à l’Opéra de Paris et Benjamin Millepied, pianiste.

Rencontre au sommet

On s’attend à une rencontre au sommet, le chorégraphe ayant construit depuis plusieurs années une œuvre profondément liée à la musique avec une danse singulière qui fait fi de tous les styles.

Initié à la danse classique avant de se rendre compte qu’il n’était pas vraiment doué, le pianiste est quant à lui persuadé que son jeu n’aurait pas été ce qu’il est sans son apprentissage de la danse pour laquelle il éprouve une passion sans faille.

Unstill Life - Benjamin Millepied et Alexandre Tharaud – Du 13 au 15 juin, aux Nuits de Fourvière