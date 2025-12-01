Actualité
Municipales 2026 à Lyon : le parti radical de gauche rejoint Nathalie Perrin-Gilbert

  • par Loane Carpano

    • Le parti radical de gauche a annoncé soutenir le groupe "Lyon en commun" et sa candidate aux municipales Nathalie Perrin-Gilbert.

    Le parti radical de gauche a fini par choisir son camp. Le parti d'Edouard Herriot rejoindra en effet le camp de Nathalie Perrin-Gilbert pour les élections municipales 2026. "Le PRG porte des valeurs profondément humanistes, républicaines et laïques ; laïcité dont nous célébrons cette année le 120e anniversaire. Il défend avec force les services publics, la solidarité, et la liberté de penser, de créer, d’écrire et d’entreprendre", partage l'ancienne adjointe à la culture dans un communiqué transmis à la presse.

    La candidate à la mairie de Lyon a profité de cette annonce pour dévoiler plusieurs noms et têtes de liste pour sa campagne. Selon les informations confiées au Progrès, liste de NPG devrait ainsi être composée "d'hommes et de femmes avec des gens déjà élus".

    Premiers noms et têtes de liste dévoilés

    La candidate évoque entre autres, le nom de Jean-François Auzal (président du PRG 69) qui sera tête de liste dans le 8e arrondissement, et de son binôme Michèle Le Dily (Lyon en Commun !), actuellement adjointe dans le même arrondissement. Mais aussi, Denise Djiman (Lyon en Commun !), qui sera tête de liste dans le 9e arrondissement, aux côtés de son binôme Cédric Rousset du PRG.

    Les noms de Nicolas Planchon, président de la chambre régionale d’économie sociale et solidaire, Alexis Jacquemin, DRH et spécialisé dans les questions industrielles, ou encore, Gérard Debrinay, ancien président d’Algoé, ont également été évoqués par la candidate, qui souhaite "un groupe capable d'évoluer sur le terrain économique."

    Troisième candidate de gauche

    Avec son groupe "Lyon en commun", Nathalie Perrin-Gilbert s'impose ainsi comme la troisième candidate de gauche à se présenter à la course aux municipales. Avec entre 4 et 7% d'intentions de vote aux derniers sondages, la candidate devra faire face aux deux candidats de gauche Grégory Doucet (maire sortant Ecologiste) et Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Mais aussi au favori des sondages Jean-Michel Aulas (soutenu par les partis de centre et de droite).

    Lire aussi : "Doucet n’a pas su rassembler au-delà de ses cibles électorales", déplore Nathalie Perrin-Gilbert

