Lundi c’est raviolis, sur la place des Terreaux.

Raviolis, Stranger Things... : le programme complet de la Fête des lumières 2025 dévoilé

  • par Clémence Margall

    • Après avoir soufflé ses 25 bougies l’an passé, la Fête des Lumière revient cette année du 5 au 8 décembre à Lyon. Le programme complet a été dévoilé ce mercredi par le maire, Grégory Doucet.

    Plus resserrée, en raison de contraintes budgétaires, mais résolument "joyeuse" et "festive", la Fête des lumières revient dans la capitale des Gaules du 5 au 8 décembre. Son programme complet ainsi que les 23 œuvres proposées cette année ont été dévoilés ce mercredi 5 novembre par le maire de Lyon, Grégory Doucet, aux côtés de son adjointe à la culture et aux grands événements, Audrey Hénocque.

    Lire aussi : Teintée de lyonnaiseries, la Fête des Lumières sera “festive” et “joyeuse” promet Grégory Doucet 

    Skate, gastronomie, Stranger Things…

    Cette année encore, le centre-ville de Lyon sera au cœur de l’événement (mais sans la place Bellecour), à commencer par l’œuvre favorite du maire : Le lundi c'est raviolis ! mettant en scène "l'attachement de la ville à la gastronomie" sur la place des Terreaux. Quelques mètres plus loin, le skateboard sera quant à lui mis à l’honneur sur la place Louis-Pradel avec l’œuvre 40 ans de skate à Lyon de Number 8 et Rémy Bergeron. À deux pas, l’Opéra de Lyon accueillera l’une des œuvres les plus mystérieuses et intrigantes de cette édition 2025, Row, du collectif Tundra. Écrans LED holographiques alignés, pales et vitesse sont à l’origine de cet impressionnant jeu de lumière.

    Autre temps fort, Netflix aura aussi le droit à une "mise en lumière" sur la place Sathonay. Stranger lights - La dernière aventure à Lyon sera un hommage à la série phare la plateforme de streaming Stranger Things (dont la dernière saison débarque à partir du 27 novembre). Olivier Ratsi illuminera, quant à lui, la place d’Albon avec son œuvre Onion Skin, à travers de grands couloirs lumineux pour nous conduire tout droit dans des dimensions visuelles inconnues.

    Le Paséo d’hiver fera son retour rue de la République, accompagné cette année par l'œuvre Astralys au milieu des grands bassins de la place. Du côté de la place de la bourse, Insight viendra interroger "notre dualité, celle entre l'image que nous renvoyons aux autres et à notre être profond". La Fondation Bullukian accueillera aussi la projection BLOBmorphose, mêlant des visages, des voix, des croisements de formes vivantes sur fond de mémoire millénaire. Dans le quartier Grolée, Héliotrope, œuvre inspirée de la figure du tournesol, évoquera le cycle des saisons et des lumières changeantes du soleil. Le jardin de lumière illuminera la place Antonin Poncet du 5 au 8 décembre avec cinq grandes fleurs lumineuses. Enfin, les Lumignons du Cœur s'installeront cette année place des Jacobins pour L'île des Jacobins.

    "HDV : 40 ans de skate à lyon".

    500 drones pour la première fois au parc de la Tête d’Or

    Le parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement, ne sera pas non plus en reste. Pour la première fois, un grand spectacle de 500 drones sera proposé aux Lyonnais toutes les 30 minutes. Intitulée L'Éveil des Lumières, l’animation évoquera l’histoire de la lumière durant 8 minutes. Également installé dans le parc depuis le mois d'octobre, le Chat de Phillippe Geluck sera lui aussi illuminé. Les œuvres Post Idols du et Journey of a Lamp Post du collectif Pitaya seront également visibles.

    Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.

    Comme le veut la tradition, la basilique de Fourvière sera, cette année, illuminée par l'œuvre Région des Lumières. Trois artistes aux univers distincts s’approprieront aussi la façade de la gare Saint-Paul avec leur œuvre commune Nouvelle Vague, un projet porté par le besoin de créer et de s’exprimer. Du côté de la cathédrale Saint-Jean, c’est l’œuvre Luming qui assurera le spectacle. Le long de la Saône sera, lui aussi, illuminé par le bouquet de couleurs proposé par les Malles Persanes. L’œuvre se raconte comme un conte oriental, entre nature, légendes et grand livre vivant. L’Instituto Cervantès, situé Montée de Choulans accueillera l’œuvre Aube, une structure lumineuse composée de facettes assemblant des panneaux translucides, entretoises en bois et joints imprimés en 3D.

    Lire aussi : Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025

    Villeurbanne se joint à la fête

    Le Pôle Pixel de Villeurbanne sera lui aussi de la partie et accueillera, pour la première fois également, l’œuvre A Salty Protest d’Étienne Giol. Produit par Immersive Opera, le projet est un écho à la marche non-violente de Gandhi en 1930.

    Et enfin, le collectif des étudiants de l'université Lyon 3 illuminera la façade de la Manufacture des Tabacs avec l'œuvre Fenêtre sur cour(s).

    Le collectif des étudiants de l'université Lyon 3 illuminera la façade de la Manufacture des Tabas avec l'oeuvre Fenêtre sur cour(s)
    TCL, Vélo v, Citiz gratuits pendant trois mois pour les nouveaux usagers lyonnais

