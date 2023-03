Policiers agressés à la Guillotière : le principal suspect arrêté

Le 20 juillet 2022, trois policiers en civil avaient été violemment agressés à la Guillotière alors qu’ils tentaient d’interpeller un voleur. Âgé de 19 ans, cet homme en situation irrégulière a été interpellé et placé en garde à vue.

L’affaire avait fait grand bruit pendant l’été 2022, alors que la mairie de Lyon et le ministère de l’Intérieur étaient à couteaux tirés sur la sécurité entre Rhône et Saône. En voulant interpeller un voleur de collier dans le quartier de la Guillotière, trois policiers en civil avaient été violemment pris à partie par une foule hostile devant le Casino de la place Gabriel-Péri.

Arrêté pour un autre vol

Filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, la scène avait suscité l’indignation, alors que l’on y voyait les policiers recevoir des coups et des projectiles. Dans l’échauffourée, deux des fonctionnaires de police avaient été blessés et le suspect du vol avait pris la fuite. Selon une source judiciaire de l’AFP, ce dernier a été arrêté lors d’un vol la semaine dernière, avant d’être placé en garde à vue.

Il s’agit d’un homme de 19 ans en situation irrégulière. Il doit être présenté ce lundi devant le tribunal judiciaire, où il comparaitra pour un vol commis à Vénissieux jeudi dernier, ainsi que pour le vol et les violences aggravées sur les policiers au mois de juillet 2022.

Dans ce dossier, trois personnes avaient déjà été interpellées et mises en examen.

