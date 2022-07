Pour faire suite à la violente agression de trois policiers en civils mercredi soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin avait indiqué ce dimanche qu'un individu avait été arrêté et qu'il allait être expulsé. Mais cette affaire est finalement un peu plus compliquée que cela.

En effet, d'après Le Progrès et l'AFP, qui ont eu la confirmation du parquet de Lyon, l'homme en question a finalement été mis hors de cause en ce qui concerne les violences sur les forces de l'ordre suite à sa garde à vue. Libéré, il ne devrait pas être poursuivi sur le plan judiciaire. Néanmoins, il aurait pu participer à l'attroupement autour des gardiens de la paix. Agé de 26 ans, il a tout de même été conduit au centre de rétention administratif en vue de son expulsion du territoire français. Comme l'a expliqué par la suite le ministre de l'Intérieur dans un nouveau tweet, l'homme possède des antécédents judiciaires.

Au sujet de l'agression des policiers, l'enquête se poursuit avec pour objectif de découvrir et d'arrêter les auteurs des faits.

En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause: vol, violences,menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de drogues, violences en réunion…cet individu n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte https://t.co/UMetCoe3zf

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 24, 2022