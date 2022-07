"Polar en vacances" : le rendez-vous jeunesse des 12 et 13 juillet

La version jeunesse des Quais du Polar, "Polar en vacances", revient à Lyon les 12 et 13 juillet.

Les 12 et 13 juillet, le festival "Polar en vacances" revient pour la 7e année consécutive. Il s'agit de la déclinaison jeunesse des Quais du Polar, célèbre évènement culturel lyonnais. L'objectif est de promouvoir le goût de la lecture et de l'écriture chez les plus jeunes à travers une approche ludique. Deux demi-journées d'animations autour du livre et du thème de l'amitié dans le polar sont au programme.

Les ateliers se dérouleront au jardin Girondins, dans le 7ème arrondissement de Lyon : de 13 heures à 18 heures le mardi 12 juillet, de 10 heures à 16 heures le mercredi 13 juillet. Les ateliers sont conçus pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les auteurs Fabien Clavel et Guillaume Le Cornec, ainsi que les illustratrices Elléa Bird et Garance Royère, animeront des ateliers-rencontres. Ils dédicaceront aussi leurs romans. Les enfants pourront profiter d'une sélection de polars proposée par la bibliothèque municipale de la Guillotière. Pour les plus intrépides, un parcours d'enquête sur lequel ils pourront tester leurs talents d'enquêteurs sera mis en place.

Les ateliers sont gratuits mais sur inscription.