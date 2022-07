Lyon - Taekwondo : Cyrian Ravet, un gone ambitieux

Un jeune homme qui sait ce qu’il veut. À 19 ans, Cyrian Ravet, licencié au club d’Asnières (région parisienne) et pensionnaire de l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), a les idées bien claires. Une détermination à toute épreuve. Un féru de taekwondo depuis ses huit ans. “J’ai commencé sur un coup de tête, se remémore-t-il. J’ai pratiqué le judo et le basket mais c’est le taekwondo qui m’a vraiment plu.” Plus précisément le combat, car il existe différentes pratiques (combat, technique et freestyle). “J’aime cette discipline car c’est assez aérien et beau à regarder, insiste-t-il. J’apprécie aussi le contact, j’ai ce goût de la compétition.” Il faut dire qu’il est issu d’une famille de sportifs. Son père, Cyrille, a joué au football avec les jeunes à l’ Olympique lyonnais – de la même génération que Bruno Ngotty, Sylvain Deplace et Stéphane Roche – et a pratiqué le karaté (ceinture noire).