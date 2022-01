Métropole de Lyon : le maire d'Ecully supprime le tabac aux abords des crèches et des écoles

La commune d'Ecully (Rhône), près de Lyon, interdit de fumer près des écoles et des crèches. Des panneaux vont être installés à l'attention des parents dans les jours à venir. Lundi 24 janvier, une convention a été signée par la Mairie d'Ecully et le comité du Rhône de la ligue contre le cancer afin de créer des espaces sans tabac sur la commune. La municipalité avait déjà voté le principe de supprimer le tabac à proximité de certaines zones lors d'un conseil municipal le 22 septembre dernier. Dans les prochaines semaines, 10 espaces sans tabac vont être créés vers les crèches municipales, l’ensemble des groupes scolaires publics et privés ainsi que le centre sportif et de loisirs. Lire aussi : Mois sans tabac : l'opération rencontre un franc succès en Auvergne-Rhône-Alpes

"L’exposition des jeunes au tabac est un problème de santé majeur", souligne Sébastien Michel, Maire d’Écully. " Ce partenariat est aussi l’occasion de soutenir la prévention contre le tabagisme, d’inciter les adultes à ne pas fumer devant les enfants, et à habituer tout le monde à réduire la consommation de cigarettes dans l’espace public. Les crèches, les écoles doivent rester un endroit très particulier préservé de ces nuisances."

Dans les prochains jours, des panneaux délimitant les nouveaux espaces sans tabac vont ainsi être posés à proximité des entrées et lieux de passage fréquentés par les enfants. Ces encarts rappelleront l'interdiction de fumer à l’intérieur de ces périmètres. Pour Laure Deschamps, conseillère municipale déléguée à la solidarité et à la santé, le message est clair : " cet engagement a trois objectifs : Sanitaire : préserver la santé de nos enfants et administrés, Pédagogique : sensibiliser sur les méfaits du tabac, Ecologique : dans un souci de propreté et considérant le temps de dégradation des mégots jetés sur la chaussée. "