L'actualité de l'immobilier à Lyon en un coup d'oeil

Nouveaux immeubles, prix, location, pouvoir d'achat, commerce... un tour d'horizon rapide de l'actualité de l'immobilier à Lyon.

Une nouvelle résidence devrait sortir de terre dans le 3e arrondissement de Lyon, au 50, avenue Lacassagne, non loin de la Part-Dieu. Appelé Elixir, ce programme du promoteur Bati-Lyon comprend 13 appartements neufs, allant du T2 au T4 avec terrasse. Du haut de ses six étages, le bâtiment comportera parmi ses matériaux des pierres taillées et du bois. Les T2 affichent sur les plateformes spécialisées un prix de 340 000 euros, pour 40 m² soit 8 221 euros/m². Pour les T4, le montant s’échelonne entre 605 000 et 1 090 000 euros selon la surface (entre 90 et 120 m2). La livraison n’est pas encore annoncée.

Le spécialiste du conseil en immobilier de bureaux et de locaux professionnels Evolis s’implante à Lyon. Le groupe acquiert ainsi, auprès de Thierry Malartre, Aires d’Entreprises Lyon, une société spécialisée dans le conseil, l’expertise et le courtage en immobilier d’entreprise. Evolis compte à présent 18 agences dont une qui s’implante actuellement à Grenoble. Il annonce réaliser une moyenne de 1 300 transactions chaque année. Le bureau lyonnais sera composé de 13 collaborateurs emmenés par Nicolas Sagez et Audric Redon.

Alors que la Banque de France annonce tabler sur une inflation 2022 à 5,6 % de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), les taux d’intérêt du crédit immobilier poursuivent leur inexorable montée. Selon le courtier Vousfinancer, les taux moyens sont en augmentation : 1,35 % sur 15 ans, 1,55 % sur 20 ans et 1,75 % sur 25 ans. La Banque de France, de son côté, indique qu’ils avaient atteint une fourchette de 1,25 % à 1,30 % au mois de mai 2022, après une moyenne de 1,19 % en avril et de 1,10 % en décembre 2021. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, signale le retour “des taux plus normaux”, soit 2 à 3 % selon lui.

Le Crédit agricole immobilier annonce la livraison de 4 200 m2 de bureaux au 18-21, rue Garibaldi, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le programme consistait en la restructuration, réhabilitation et surélévation d’un immeuble construit dans les années 80. Depuis le mois de juin, les 200 collaborateurs d’Auxiliaire, l’assureur lyonnais spécialiste du bâtiment et des travaux publics, ont pu prendre place dans leur nouveau siège social. Le bâtiment comprend 65 places de parking en sous-sol et 1 000 m2 de terrasses.

APF France handicap a commandé un programme d’envergure auprès du promoteur em2c : un bâtiment de 3 900 m2. Plus précisément, le programme prendra place dans le nouvel écoquartier de Décines-Charpieu appelé D-Side. D’après em2c, le projet comprendrait la construction d’un foyer de vie, d’une maison d’accueil spécialisée, d’un foyer d’accueil médicalisé et d’un service spécialisé pour une vie autonome à domicile. Pour rappel, APF France handicap est l’une des plus importantes associations françaises de défense et de représentation des handicapés et de leurs proches. Le programme devrait être livré au quatrième trimestre 2023 et devrait comprendre deux bâtiments au total.

