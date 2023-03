À Lyon, la jeunesse aussi veut se faire entendre sur la réforme des retraites

Plus de 12 500 personnes étaient présentes à Lyon mardi 28 mars dans le cortège de la 10e journée de mobilisation. Parmi eux, un contingent important d'étudiants prêt à montrer leur détermination.

Après une manifestation record jeudi 23 mars, les Lyonnais ont été moins nombreux à battre le pavé contre la réforme des retraites, mardi 28 mars. Au nombre de 12 500 selon la préfecture et plus de 30 000 selon les syndicats, la mobilisation reste tout de même importante pour ce 10e acte. Même si la question de la retraite peut paraître lointaine pour eux, nombreux sont les jeunes qui n’hésitent pas à descendre dans les rues de Lyon pour protester contre cette décision du gouvernement.

Dans une ambiance bon enfant, par rapport à l’avant du cortège où plusieurs centaines de manifestants ont encore commis des dégradations le long du cours Gambetta, les étudiants chantent eux à tue-tête. Sous les "Macron t’es foutu la jeunesse est dans la rue" et "de cette société la on en veut pas", les étudiants avancent pas à pas en direction de la place Bellecour.

Ambiance animée dans le cortège étudiant de la manifestation contre la réforme des retraites. @Martin Gaboriau

L'UNEF toujours à l'avant

Engagé depuis le début des manifestations, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) souligne son ras-le-bol, "le gouvernement reste sourd aux revendications de la jeunesse", déplore Manon Moret, présidente du syndicat à Lyon. Plus tôt dans la journée du 23 mars, un blocage a eu lieu à l’université de Lyon 3, une première depuis le début du mouvement pour montrer de nouveau "une révolte de la jeunesse et intensifier la mobilisation dans tous les lieux d’études", souligne sur les réseaux sociaux Manon Moret.

Journée de mobilisation historique à Lyon 3 où la fac a été bloqué pour la 1ère fois contre la réforme des retraites



La jeunesse est révoltée et intensifie la mobilisation dans tous les lieux d’études



Elle ne se stopperas pas, ni face à la répression ni face au mépris du gvt pic.twitter.com/Hf2OpOiti6 — Manon Moret (@ManonMoret_) March 28, 2023

À Lyon les étudiants montrent leur désaccord et derrière eux avec quelques années de différences les lycéens ont eux aussi envie de hausser le ton. "C’est important pour nous d’être présent, même si c’est loin, on ne va pas baiser les bras face à cette réforme", souligne Anaël, membre de La voix des lycéens.

Une envie d'aller encore plus loin

Parmi les jeunes présents lors de cette nouvelle journée de mobilisation, certains étudiants font part de leur envie de durcir le mouvement et d'aller plus loin. "Les manifestants doivent reprendre des acquis sociaux déjà perdus, notamment la retraite à 60 ans", affirme Damien, étudiant à Lyon 2 et membre de l’organisation Tendance marxiste internationale (TIM). Avec son petit journal Révolution, la TIM a des idées plus radicales et des perspectives politiques et révolutionnaires, "la gauche aujourd’hui est encore un peu trop réformisme".

En tout cas, étudiants ou lycéens, déterminés ou plus modérés, la jeunesse lyonnaise essaye de faire bouger les choses à son échelle. Elle devrait être de nouveau présente lors du 11e acte prévu par l’intersyndicale le 6 avril prochain.