La Ville et la Métropole de Lyon ont lancé la saison de plantation, à hauteur du quai Sarrail dans le 6e arrondissement. Cette période s'étendra jusqu'en mars prochain.

Comme chaque année depuis l'arrivée des Ecologistes à la Métropole et à la Ville de Lyon, le lancement de la période de plantation, qui se tient de novembre à mars, est un moment fort de sens. En plus d'être "une journée désormais rituelle", comme l'expliquait ce vendredi 22 novembre Grégory Doucet, maire de Lyon, ce lancement est l'occasion de faire un point d'étape sur la végétalisation de la région lyonnaise.

Pour l'illustrer, cette année, les élus ont décidé de se déplacer au niveau des quais du Rhône, rive gauche, à hauteur du quai Sarrail (6e arr.). Là-bas, les bords du Rhône ont déjà été réaménagés et végétalisés avec des "îlots" naturels. Cette première séquence des travaux, du pont Morand jusqu'au pont de Lattre Tassigny, avait été lancée en juillet 2024. Un corridor écologique et de fraîcheur de 1 600 mètres doit permettre de relier, à terme, le parc de la Tête d'Or au parc des Berges.

Regagner des espaces naturels et des degrés

Les travaux se poursuivent donc et devraient se terminer en avril 2025. Ce projet s'intègre aussi au projet de la Voie lyonnaise 1, pour un coût total de 2,4 millions d'euros. L'objectif, désimperméabiliser les sols et valoriser l'eau de pluie de ruissellement au profit des végétaux. "Il faut rendre les villes plus perméables", maintenait Grégory Doucet, en référence aux dernières inondations survenues en octobre. L'édile lyonnais rappelait d'ailleurs que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille 10 à 12 m2 de nature à proximité de chaque lieu d'habitation. "On n'y est pas encore, mais rien que cette année, on reprend 3 hectares de nature", poursuivait-il.

En cette période de plantation, 8 280 m2 seront ainsi végétalisés : 5 000 m2 créés par la Ville de Lyon, le reste par la Métropole. "On va battre notre record", souriait Pierre Athanaze, vice-président à la Métropole, en charge notamment de la nature en ville et de la biodiversité. Avant de rependre sur l'aménagement de la rive gauche : "Cette plantation va tout cocher. On avait des quais anciens, c'était du goudron, une autre époque. On va gagner en esthétique, en température - on le sentira dès l'été 2026 - et au niveau de la biodiversité avec un corridor d'1,6 km qui rentre en plein centre-ville".

Deux "plans nature" pour garder le cap

Ce qui est nouveau, aussi, c'est la manière de planter. Qualité de terre, densité de plantation, hauteurs, stockage de l'eau... Tant de détails à prendre en compte. "Il faut planter plus, mieux et avec. C'est bénéfique", résumait quant à lui Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la végétalisation, entre autres. Et assurait : "On veut végétaliser au pied des arbres jusqu'aux grands projets urbains".

S'inscrivant encore et toujours dans le plan nature lancé en 2022 par la Ville de Lyon, auquel 141 millions sont consacrés, la collectivité promet de réaliser 71 opérations de végétation supplémentaires jusqu'en mars 2025. La Métropole de Lyon, elle aussi porteuse d'un plan nature, visait les 300 000 arbres plantés d’ici 2026. Cette année, pour la première fois, elle a lancé une distribution gratuite de 2 000 arbres à ses habitants, qui débutera ce samedi. "En une journée et demie, tous les arbres ont été réservés. Ça a été un vrai succès", lançait déjà Pierre Athanaze, appelant à une deuxième édition.

D'ici là, les agents et les entreprises mandatés pour les travaux de végétalisation de la rive gauche auront rendu le corridor. Les espaces ombrageux et rafraîchissants promis par les collectivités pourront alors ravir les Lyonnais, restés sur leur faim pour un grand nombre après l'annonce de végétaliation de la Place Bellecour.

