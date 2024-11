Tarifs TCL à Lyon : Renaissance dénonce une "hausse injustifiée" et demande un moratoire

La section Rhône de Renaissance demande "un moratoire immédiat" sur la hausse des tarifs sur le réseau TCL.

Dans un communiqué diffusé vendredi 22 novembre, au lendemain de la validation par le conseil d'administration de Sytral mobilités d'une hausse des tarifs sur le réseau TCL, la section Rhône du parti Renaissance dénonce "une hausse continue et injustifiée", qui se "traduit depuis 2020 par une abonnement mensuel pour les adultes actifs qui a bondi de 65 € à 74,10 €".

Renaissance demande "un moratoire immédiat"

"Ces hausses, justifiées l'an dernier par la flambée des prix de l'électricité, interviennent alors que ces coûts alors que ces coûts ont significativement baissé depuis", déplorent encore Sarah Peillon, présidente de Renaissance, Yves Blein, Guy Corazzol, Isabelle Perriet-Roux et Thomas Rudigoz, élus Renaissance à la Métropole de Lyon.

Pour rappel, en moyenne, la hausse globale des tarifs en 2025 s'élève à 2,25 % sur les gammes tarifaires TCL et Rhônexpress. L'évolution tarifaire est largement favorable aux usagers des réseaux Libélulle et Cars du Rhône puisqu'ils n'auront plus à cumuler plusieurs titres de transports différents. En revanche, les usagers du réseau TCL dans la métropole de Lyon subissent un surcoût.

Les élus du parti présidentiel exigent ainsi "un moratoire immédiat sur les hausses tarifaire et un plan concret d'amélioration du service pour répondre aux besoin des usagers et restaurer la confiance dans le réseau TCL".

Pour rappel, près de deux milliards d'euros seront investis dans un plan de modernisation du métro lyonnais à horizon 2035. Par ailleurs, et après les investissements sur les lignes T6, T9 et T10, le Sytral va créer une ligne de tramway T8 qui reliera Vaulx-en-Velin à Vénissieux, ainsi que le tramway express de l'ouest lyonnais qui doit relier Confluence à Alaï en 15 minutes.

