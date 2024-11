Place Bellecour : "du pur gaspillage" pour Pierre Oliver (LR)

Pierre Oliver, maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Pierre Oliver

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le Rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Pierre Oliver, bonjour. Vous êtes maire des Républicains du 2ème arrondissement où se situe la place Bellecour, sur cette place les écologistes portent un projet de végétalisation qui est issu du budget participatif donc choisi, plébiscité par les lyonnais, en revanche c'est un projet qui est légèrement ou peut-être un peu plus que légèrement dénigré, vous vous demandez à ce que la mairie revoie sa copie, qu'est-ce qui vous gêne dans ce qui a été présenté dans ce projet de verdissement, de rafraîchissement de la place Bellecour ?

On voit que même vous dans la question vous avez du mal à croire à la végétalisation de la place Bellecour et je pense que vous avez raison. La réalité c'est ça, qu'est-ce qui me dérange dans ce projet ? C'est qu'on nous avait vendu un projet de végétalisation de la place Bellecour et d'ailleurs c'est ce pourquoi les lyonnais avaient voté dans le cadre du budget participatif et la réalité c'est qu'il n'y aura absolument pas de végétalisation sur ce projet-là et c'est ça le cœur du problème et c'est ça ce que les lyonnais aujourd'hui reprochent à cette oeuvre d'art de la place Bellecour donc déjà je propose qu'on arrête d'appeler ça végétalisation mais qu'on appelle ça plutôt l'oeuvre d'art de la place Bellecour et moi du coup j'ai décidé de lancer une grande consultation auprès des lyonnais pour justement avoir l'avis des uns et des autres savoir si cette oeuvre d'art à 1,6 million d'euros convient aux lyonnais, si c'est à l'échelle de ce que les lyonnais attendent, en tout cas compte tenu des premières remarques et des premiers retours que nous avons je pense qu'on peut dire que c'est un échec.



Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à ce que vous qui reprochez souvent aux écologistes de trop végétaliser, de ne réfléchir qu'en termes de plantations, de réfléchir d'abord ? Mais là vous vous leur reprochez de ne pas assez faire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe ? Est-ce qu'on n'est pas à front renversé ? Est-ce que ça ne montre pas aussi finalement que le débat public est un peu caricatural et que vous pouvez parfois l'être en disant bah là finalement vous n'allez pas assez loin ?



Non mais encore une fois là on parle d'un projet à 1,6 million d'euros où je rappelle le tweet de Grégory Doucet en décembre 2022 qui nous expliquait vous en avez rêvé nous allons le faire la place Bellecour va être végétalisée. La réalité c'est qu'il n'y a pas de végétalisation. Donc arrêtons de parler de végétalisation là il n'y en a pas. Moi je propose au contraire qu'on applique le tweet de Grégory Doucet. D'ailleurs je pense que l'ensemble des familles politiques aujourd'hui sont d'accord et on l'a vu lors du dernier conseil municipal il y avait une forme de déception. J'entendais d'ailleurs cette semaine l'adjointe au maire de Lyon en charge du budget participatif parler de la place Bellecour. On sent que même elle elle est un petit peu déçue de ce résultat et je pense que maintenant ce qu'il est important de faire c'est de trouver de véritables projets de végétalisation de la place Bellecour. Ça peut passer par des aménagements sur les parties latérales de la place parce que ce que l'on voit c'est qu'avec le métro, avec le parking…



Le parking vous par exemple serait une solution pour planter en plein air de fermer le parking ? Vous le fermerez ?



Non je pense qu'il ne faut pas fermer le parking. Là si vous êtes d'accord avec Grégory Doucet en l'espèce ? Non mais en l'occurrence pour le coup là sur cette partie là de la place Bellecour je pense qu'il ne fallait pas mentir et il faut le dire très clairement l'aspect patrimonial de cette place ne peut pas être touché. Et d'ailleurs j'ajoute que je suis très surpris de la réponse des bâtiments de France puisque visiblement ils avaient l'air enthousiaste avec cette oeuvre. Moi je note qu'à chaque fois qu'il y a un projet pour requalifier un bâtiment sur ce secteur de l'après-skills, tout est compliqué voire infaisable et là on nous propose une oeuvre d'art qui de mon point de vue n'est pas forcément très esthétique. Probablement parce qu'elle est temporaire ? enfin pardon elle va quand même durer cinq ans. Je veux dire c'est quand même une période suffisamment longue pour peut-être revoir sa copie. En tout cas moi j'ai sollicité la ministre de la culture Rachida Dati en lui demandant d'intervenir auprès des bâtiments de France pour que justement rien ne soit signé sur cette place Bellecour.

Dans l'absolu si la place devient, enfin à défaut de devenir un îlot de fraîcheur mais n'est plus l'îlot de chaleur qu'elle est aujourd'hui ce sera quand même une avancée significative pour le quartier, pour les lyonnais qui vont la traverser ou qui vont venir l'été se rafraîchir.



Vous croyez vraiment que l'oeuvre va rafraîchir la place Bellecour ?

Honnêtement personne n'y croit. Autant on installerait de la végétation, on ajouterait des arbres. Peut-être qu'il pourrait y avoir un impact direct. Là avec cette oeuvre il n'y aura pas d'impact. Il faut arrêter de mentir aux lyonnais. Il y aura des parties ombragées ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Pardon parties ombragées il y en a autour des quatre ou cinq cents arbres que nous avons. Là sur le coeur de la place je pense qu'il faut arrêter avec ce mensonge ça ne va pas rafraîchir la place et ça ne va pas végétaliser et je pense que c'est là tout le problème. D'ailleurs s'il y a autant de rejets sur cette oeuvre, on le voyait d'ailleurs dans l'enquête qu'a mené vos confrères du progrès où il y avait seulement 9 % des lyonnais qui se satisfaisaient de cette oeuvre. C'est pas un sondage mais c'est une enquête en ligne. Je suis d'accord mais ça prouve quand même qu'il y a un rejet très fort.

Est-ce qu'une erreur peut- être autour de ce projet c'est d'être parti avec un budget de 1,5 à 1,6 millions d'euros pour une place de cette ampleur qui a cette dimension historique à Lyon ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait dû être traité avec beaucoup plus d'argent ?

Déjà je pense que compte tenu de la période actuelle oui c'est trop parce que 1,6 millions pour cette oeuvre d'art c'est beaucoup trop. On le sait, il y a actuellement une révision générale des finances publiques et il est demandé un effort à tout le monde donc quand je vois que la mairie de Lyon va jeter par la fenêtre 1,6 millions d'euros je pense que ça pose débat et en réalité vous avez raison à moyen terme il va falloir se poser la question de la végétalisation avec un vrai budget porté par la métropole, porté par la ville, peut-être porté par d'autres acteurs qui pourraient nous accompagner dans cette démarche là mais à ce stade c'est sûr que c'est du pur gaspillage.



Vous maire d'arrondissement qui êtes contre ce projet, quel moyen vous avez ? Est-ce que vous pouvez obliger, refuser de signer ? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce projet capote ?

Alors du point de vue de la mairie d'arrondissement malheureusement nous n'avons pas cette possibilité là. Après je vous le disais rapidement j'ai sollicité Rachida Dati la ministre de la culture dont dépendent les ABF pour qu'elle puisse nous aider et elle a l'habitude à Paris de ses projets un petit peu farfelus tels que celui que nous allons avoir Place Bellecour, j'ai sollicité également la préfète.



A Marseille il y a un projet similaire qui existe et qui est salué, qui a rencontré son public ?



Là visiblement il ne rencontre pas son public compte tenu des retours que l'on a et donc c'est pour ça que en tout cas je vais pas rester les bras croisés. On fait une réunion de concertation avec les habitants le 25 novembre prochain en mairie d'arrondissement pour justement recueillir le témoignage des lyonnais. On va lancer une enquête en ligne pour savoir un petit peu ce que les uns les autres en pensent et derrière on retournera voir les bâtiments de France, la mairie de Lyon, la préfecture pour que tout le monde arrête ce gaspillage de l'argent public.