Ce lundi 23 septembre, un point d'étape a été fait concernant les travaux qui touchent la place Grandclément à Villeurbanne. Des travaux qui devraient prendre fin au début de l'année 2026.

C'est un lieu emblématique de Villeurbanne qui change, petit à petit, de visage. La place Grandclément, en travaux depuis déjà de nombreux mois, va être profondément modifiée. D'ici début 2026, date annoncée de la fin des travaux, cette place qui accueillait autrefois la mairie de la ville et qui a été pendant de nombreuses années, et avant l'apparition du quartier des Gratte-Ciel, le cœur battant de Villeurbanne, va connaître un grand bouleversement.

"On veut redonner sa place majeure à Grandclément" témoigne Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, au cours d'un point presse au milieu du chantier. "Ces travaux vont permettre de donner un nouveau visage à ce cœur de quartier" poursuit l'édile.

"C'est un quartier qui autrefois dysfonctionnait sur certains points" estime Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon faisant référence aux problèmes de sécurité qui touchaient jusqu'à présent la place villeurbannaise. "C'est vrai qu'on a eu des problèmes liés au trafic de stupéfiant et de cigarette sur la place" complète Cédric Van Styvendael. "Ce traitement de la place est important pour traiter ces problèmes là conjointement avec le travail des forces de l'ordre" explique le maire qui admet que la place Grandclément est "un lieu prioritaire en matière d'action sécuritaire" dans sa commune.

La nouvelle buvette de Grandclément

Sur la place qui est encore largement en travaux, un bâtiment en bois a vu le jour, en face du bâtiment qui abritait autrefois la mairie de Villeurbanne et qui accueille aujourd'hui La Poste. Un bâtiment circulaire qui hébergera une nouvelle buvette qui devrait ouvrir en juin 2025. "On veut en faire un lieu de convivialité et un rendez-vous des habitants du quartier" explique Béatrice Vessiller, vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie. Un appel à candidature est ouvert jusqu'à début novembre pour trouver le futur gérant de cette buvette de 115 m2 et qui pourra accueillir 40 personnes.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon sur la place Grandclément. (@Vincent Guiraud)

Une œuvre d'art, nommée "Fermata", de l'artiste Katinka Bock, viendra prendre place à Grandclément pour "rendre hommage aux femmes du quartier" détaille Béatrice Vessiller. 500 femmes ont ainsi participé à la création de cette œuvre.

Un quartier mieux desservi

Avec le tramway T6 qui devrait transporter ses premiers voyageurs début 2026 et qui circulera sur la place, le quartier Grandclément sera relié au quartier de Gratte Ciel en liaison directe.

La végétalisation de la place, avec 98 arbres plantés et 1400m2 de bande plantés, sera également au centre de ce vaste programme de réhabilitation au budget de 11 millions d'euros, financé en grande partie par la Métropole de Lyon. Un projet qui devrait prendre fin dans un peu plus d'un an. "On a conscience que ce projet est parfois très difficile à vivre pour les habitants" avoue Cédric Van Styvandael. Avant de conclure à destination des riverains qui subissent les désagréments des lourds travaux : "Encore un peu de patience, d'ici un an la place dévoilera enfin son nouveau visage".