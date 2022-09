De fin 2023 à fin 2025, des travaux seront donc menés sur le site du groupe scolaire situé rue des Fleurs et sur la place Grandclément afin de dynamiser le quartier. "Il s'agit de maintenir et d'amplifier sur ce territoire de faubourg des fonctions mixtes de logements et des activités économiques créatrices d’emplois, tout en favorisant de nouvelles mobilités, une végétalisation généreuse et un grand parc public pour créer des corridors et des îlots de fraîcheur", explique, Béatrice Vessiller, la vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au renouvellement urbain et au cadre de vie. À l'horizon de la rentrée 2025, les jeunes écoliers pourront prendre possession du groupe scolaire.

1100 logements créés d'ici 2032

À terme, l'objectif de la Ville de Villeurbanne est de s'appuyer sur l'arrivée du T6 en 2026 pour proposer un grand quartier mixte urbain, regroupant de nombreux logements et des services dans un cadre de vie remis au goût du jour. "Notre ambition pour le quartier est de lui redonner, demain, tous les atouts d’une centralité", fait valoir Cédric Van Stylvendael, le maire de Villeurbanne.

En tout, 45 hectares seront réaménagés par la Ville et la Métropole de Lyon. Selon la municipalité 1 1100 logements seront construits, pour accueillir 2 200 à 2 500 habitants supplémentaires. Avec un début des travaux prévu pour 2026, les différents logements devraient être accessibles avant la fin de l'année 2032.