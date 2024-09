Un plan de départs volontaires en discussion à l'Olympique lyonnais

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un projet de plan de départs volontaires a été présenté au partenaires sociaux par la direction de l'Olympique lyonnais ce lundi.

Evoqué en coulisses depuis plusieurs semaines, un premier projet d'un plan de départs volontaires au sein du groupe OL a été présenté ce lundi par Laurent Prud'homme lors d'une réunion entre la direction et les partenaires sociaux. Au total, le plan pourrait toucher près de 90 personnes à l'Olympique lyonnais.

73 postes pourraient être supprimés et vingt personnes pourraient changer d'affectation pour ramener les effectifs autour de 500 salariés. Laurent Prud'homme a rappelé que sur les cinq dernières années, l'OL avait perdu plus de 300 millions d'euros, "plus que ce que le club a généré comme bénéfices depuis sa création" en 1950.

Il a aussi invoqué l'absence de participation en Ligue des champions depuis plusieurs années, pour un club dont le modèle économique moderne est bâti pour disputer l'épreuve reine des compétitions inter-clubs européennes chaque saison ou presque.