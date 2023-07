Végétalisation, voies cyclables... la place Grandclément transformée

Les travaux débutent sur la place Grandclément à Villeurbanne. Tramway, végétalisation, voies cyclables, le secteur sera transformé à horizon 2026.

Comme Lyon, Villeurbanne s'adapte aux changements de mobilités et se transforme. Des premiers travaux de déviation et de réhabilitation des réseaux ont débuté sur le secteur de la place Jules-Grandclément, préparant l'arrivé du tramway T6 et le réaménagement de la place. Ces derniers débuteront en novembre et s'achèveront au printemps 2026.

99 arbres, 1 400m² de bandes plantées

Depuis le début du mois de mars déjà, une voie de circulation unique dans le sens ouest-est a été créée, elle restera pérenne. L'objectif de la municipalité est de planter à terme, 99 nouveaux arbres (Erables, Aulnes, Zelkova, Chênes) et de créer environ 1 400 m² de bandes plantées, représentant environ un quart de la surface de la place.

Plan de circulation. (@Villeurbanne)

La buvette présente sur la place sera démolie courant mai 2023, puis reconstruite à partir de mi-2024 avec une terrasse d'une cinquantaine de place et un espace intérieur pouvant accueillir une vingtaine de personnes.

Côté circulation, les voies piétonnes doivent offrir une traversée sans obstacle avec des largeurs comprises entre trois et cinq mètres. Une piste cyclable avec deux sens de circulation sera créée dans la continuité de l'avenue Leclerc.

L'avant-projet d'aménagement de la place Jules Grandclément, à Villeurbanne. @VilledeVilleurbanne @MétropoledeLyon

Au printemps 2026 enfin, la ligne de tramway T6 sera prolongée de 5,4 km et permettra de relier la station Grandclément aux Gratte-Ciel en sept minutes.